Į Kiprą atvykęs Makalius tokios nemalonios patirties nesitikėjo: „Aš negalėjau patikėti“

Socialiniame tinkle „Instagram“ Rimvydas pasidalijo akimirkomis iš kelionės Kipre, Pafose, įrašais sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Tokios patirties nesitikėjo
Tiesa, akimirkos – itin nemalonios, mat čia atvykęs keliautojas susidūrė su žemės drebėjimais.
„Labai įdomus nutikimas šiandien buvo. Išsiregistruojant iš pirmojo viešbučio, prie Limasolio vyko žemės drebėjimas. Aš negalėjau patikėti iš tikrųjų, kad tą pats patyriau. Mes gyvenome 7 aukšte, iš dušo išlipu, šluostausi ir pradėjo judėti durys, kurios buvo stumdomos vonioje.
Tada pradėjo klibėti šviestuvai, kurie buvo kabantys prie veidrodžio. Aš galvoju: ar aš čia kažką taip stipriai užkabinau besišluostydamas, ar čia žemės drebėjimas? Nuėjome į registratūrą, pasiklausėme, sako: taip, ką tik buvo žemės drebėjimas. Jie tokie labai atsipalaidavę, prie visko pripratę man atrodo, gal pas juos tai labai dažna“, – nemalonia patirtimi dalijosi keliautojas.
Kiek vėliau Rimvydas pasidalijo, kad dar kartą patyrė žemės drebėjimą.
„Žinokit, kažkokia nesąmonė, tik pradėjau kelti prieš tai buvusį įrašą apie žemės drebėjimą, dabar Pafose, ką tik, gulint prie baseino, vėl sudrebėjo žemė. Šįkart pajutome stipriau, bet niekas nepanikuoja“, – pasakojo jis.
Jis taip pat pasidalijo, kad visi viešbučio svečiai į savo kambarius sulaukė laiško, raminančio, kad nereikia panikuoti ir primenančio apie evakuacijos vietą, jei tokios prireiktų.
„Ir visi toliau gyvena savo įprastą gyvenimą!“ – stebėjosi Makalius.
Kaip praneša ELTA, trečiadienį Kiprą sukrėtė du stiprūs žemės drebėjimai.
Žemės drebėjimo epicentras buvo už maždaug 25 kilometrų į šiaurės rytus nuo turistų pamėgto Pafoso kurorto. Kipro žiniasklaida pranešė, kad stiprūs požeminiai smūgiai buvo juntami visoje saloje ir netgi toli nuo jos esančiose Turkijos, Izraelio ir Libano pakrantėse.
Kipro geologijos tarnyba pranešė, kad pirmasis ryte įvykęs žemės drebėjimas buvo 5,3 balo stiprumo. Žmonės išbėgo į gatves, atsargumo sumetimais buvo evakuotos mokyklos. Po to sekė daugybė mažų, vos juntamų virpesių.
Antrasis gyventojus išgąsdinęs stiprus žemės drebėjimas įvyko popietę, jo stiprumas taip pat viršijo 5 balus pagal Richterio skalę.
Ekspertai kažką prognozuoti stengėsi atsargiai. Kol kas didelių nuostolių nepadaryta, televizijos kanalui „Alpha TV“ sakė civilinės gynybos atstovas Panayiotisas Liassidesas.
Seismologai duodami interviu Kipro žiniasklaidai pabrėžė, kad turi praeiti 48 valandos, kol paaiškės, ar ryte įvykęs stiprus žemės drebėjimas buvo pagrindinis.
