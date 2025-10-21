Garsus keliautojas Makalius apsilankė ten, kur kiti tik pasvajoja: „Norėjosi apsiverkti iš to grožio“

Rimvydas Širvinksas-Makalius dar visai neseniai keliavo į Švediją, į vienos garsiausių pasaulyje pop žvaigždžių, Lady Gagos koncertą. Šis atlikėjos koncertas vyrui buvo jau 10-asis, o į pirmąjį vyko, kuomet jis buvo rengiamas Lietuvoje prieš daugiau nei dešimtmetį.
Žinoma, kad į visų žymių atlikėjų koncertus perkant bilietus reikia palaukti virtualioje eilėje, kur žmonės pagal eilę arba atsitiktine tvarka yra įleidžiami į puslapį bilietams įsigyti. Paskutinius du Lady Gagos koncertus Rimvydas aplankė šiemet. Vieną JAV, kitą Švedijoje. Vyras atvirauja, jog perkant bilietus į koncertą Švedijoje eilėje praleido vos valandą, tačiau į koncertą JAV, dėl bilietų teko pakovoti:
„Bilietus į koncertą Švedijoje pirkau dar šių metų kovo 31 dieną. Tai pačią pirmą dieną, kada tik buvo paleisti bilietai, jie buvo labai greitai išparduoti. Eilėje laukiau gal apie valandą, o pirkau per išankstinį pardavimą“.
Deja, tačiau į koncertą JAV taip greitai bilieto gauti nepavyko, Rimvydas atskleidė, kiek reikėjo laukti, norint gauti bilietą:
„Rugpjūčio mėnesį vykau į JAV. Amerikoje koncertai skiriasi nuo vykstančių Europoje, nes ten stovimo sektoriaus didelio negali būti. Aš tris vakarus laukiau prie išankstinio pardavimo. Pirmą vakarą man nepasisekė gauti bilieto, kitą vakarą vėl laukiau porą valandų, jau visas piktas, bet ir vėl negavau, o trečiąjį vakarą jau pasisekė. Nusipirkau bilietą pačioje pirmoje eilėje“.
Ar bilietus galėtų sau leisti kiekvienas?
Ne paslaptis, jog koncertai į super žvaigždžių koncertus nėra pats pigiausias malonumas, tačiau Rimvydas turi itin gerą palyginimą, kaip skiriasi kainos ir jį visai netikėtai padarė šiemet.
Bilietai į Lady Gagos koncertus Švedijoje bei JAV skiriasi itin stipriai. Vyras atvirauja, jog norinį įsigyti bilietą į Švedijoje vyksiantį koncertą buvo maždaug nuo 80 eurų, o bilietai į JAV prasidėjo apskritai nuo 800 dolerių:
„JAV mano bilietai kainavo gerokai brangiau, nei minimaliausia suma, nes jie buvo pirmoje eilėje“.
„Antrą kartą šiemet keliaudamas į tą patį koncertą stengiausi pasimėgauti ir būti tame laike, nes koncertai buvo to pačio turo, per pirmąjį labai daug filmavau, tad antrąjame stengiausi labiau mėgautis“, – pasakojo vyras.
Rimvydas itin džiaugiasi patirtimi ir atvirauja, kad ragina eiti į šios atlikėjos koncertus visus, kas tik turi galimybę, nes patirtis – neįkainojama.
Koncertų scenarijus
Greičiausia kiekvienam įdomų, ką galima pamatyti tokiame koncerte, kuomet ant scenos atsistoja viena didžiausių žvaigždžių pasaulyje. Rimvydas atskleidė, kad šių koncertų trukmė buvo 2,5 valandos, o kas įdomiausia, prieš koncertą nebuvo jokio apšildymo, ką įprastai daro dauguma atlikėjų, samdydamiesi kitą atlikėją, jog apšildytų publiką.
„Nuo pat pirmosios koncerto minutės visa arena atsistojo iš savo vietų, ėmė rėkti, šokinėti, rankas kelti į viršų, atmosfera – nepaprasta“, – prisiminęs šypsosi Rimvydas.
Makalius pasakoja, jog visas koncerto scenarijus yra pastatytas it koks spektaklis ir nuolat yra į ką žiūrėti bei stebėtis.
Rimvydas prisiminė, kaip skiriasi pati atlikėja nuo pat to karto, kai koncerte jis apsilankė pirmą kartą, iki pat šio, paskutinio koncerto:
„Pačius pirmus kartus kai lankiausi, jautėsi toks robotiškumas ir atidirbimas, to, kas yra sukurta, bet kuo toliau, tuo labiau jaučiasi, kad ji valdo koncertą, improvizuoja ir atrodo viskas vis profesionaliau ir kas kartą vis labiau stebina scena“.
„Abiejuose koncertuose buvo ir pianino laikas, kuomet ji atsisėdo prie instrumento ir grojo bei dainavo atsitiktinius savo kūrinius“, – prisimena vyras.
Pačiuose koncertuose dalyvavo panašus skaičius žmonių, tiek Švedijoje, tiek JAV. Rimvydas prisimena, jog buvo apie 17 tūkst. žmonių.
Koncertuose – gili prasmė
Žinant atlikėjos Lady Gagos gyvenimo vingius, nenuostabu, jog moteris yra prikaupusi įvairios gyvenimiškos patirties, kuria pasidalina ir su savo klausytojais. Makalius čia atvirauja, jog labiausiai žavintis dalykas yra tai, jog kas kartą atlikėja paliečia vis kitą temą ir sugeba suvirpinti širdį.
„Ji kiekvieną koncertą paliečia vis skirtingą temą. Vieną kartą ji kalba apie tuos, kurie galbūt buvo engiami mokykloje, iš jų tyčiojosi, kitą kartą ji kovoja už žmogaus teises ir kalba, jog visi žmonės turi būti lygūs. Dar nė karto negirdėjau, kad kas nors kartotųsi, tai tas labai parodo, kad ji nėra tik robotas, kuris atlieka tik tai, kas jam pasakyta“, – besižavėdamas kalba Rimvydas.
Vyras atvirauja, jog šis koncertas tikrai skyrėsi nuo kitų:
„Šis turas buvo lyg opera, kuris padarytas lyg su tokiais senoviniais drabužiais. Gal buvo ir šiek tiek itališko stiliaus. Visas pasirodymas atrodė it spektaklis ir tikrai turėjo mintį. Viskas buvo įpinta, apipinta“.
Šios atlikėjos koncerte viskas išpildyta iki menkiausių detalių. Rimvydas pasidalino, jog klausytojai ir gerbėjai gavo apyrankes, kurios švietė tamsoje.
„Emocija buvo tokia – kartais norėjosi apsiverkti iš to grožio“, – sako vyras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!