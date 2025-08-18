Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Už „Backstreet boys“ koncerto bilietą Makalius paklojo triženklę sumą: atskleidė, ar verta

2025-08-18 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 18:30

Las Vegase vykusiame legendinės 1990-2000-ųjų grupės Backstreet boys koncerte apsilankė verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius. Keliautojas šia patirtimi pasidalijo su socialinio tinkle Instagram sekėjais bei sutiko tuo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Makaliaus užfiksuotos „Backstreet boys“ koncerto akimirkos (nuotr. asm. archyvo)

Las Vegase vykusiame legendinės 1990-2000-ųjų grupės Backstreet boys koncerte apsilankė verslininkas ir kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius. Keliautojas šia patirtimi pasidalijo su socialinio tinkle Instagram sekėjais bei sutiko tuo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

0

Iškart po grupės pasirodymo, verslininkas neslėpė susižavėjimo šou. Ypač išskyrė įspūdingus efektus.

„Žinokite, aš galiu pasakyti – žodžių aš neturiu. Aš nežinau koks kitas dar pasirodymas gali būti geresnis ir manau, kad bet koks pasirodymas būtent šioje Las Vegaso arenoje būtų tobulas. Mūsų lietuviškas žvaigždes čia atvežtume, padarytume efektų ir būtų tiesiog nuotabu. Fantastika“, – sakė jis.

Siuntė linkėjimus Ugnei Siparei

Jis papasakojo, kad norintiems suspėti atkeliauti į koncertą gali būti sunku, tačiau perdavė linkėjimus laidų vedėjai, vyksiančiai į koncertą šį mėnesį.

„Iki rugpjūčio pabaigos jie čia, Las Vegase, pasirodo, labai trumpas laikas. Nežinau, ar dar suspėsite. Žinau, kad Ugnė Siparė čia važiuos. Tau siunčiam linkėjimus ir labai pavydime, kad eisi. Labai prašau, nusipirk šitą puodelį už 5 dolerius ir kokteilį už 45 dolerius, ir parsiveši tokį atminimą“, – kalbėjo Makalius, pasidalindamas gėrimų kainomis koncerte.

Atskleidė kainas

Jis atskleidė, kad „tiek žinučių, kiek po Backstreet boys koncerto, nėra gavęs net per gimtadienį“, ir atsakė į daugumai rūpėjusį klausimą – kainas.

„Pagrindinis klausimas buvo bilieto kaina. Aš mokėjau įprastą bilieto kainą – 600 dolerių. Aplink mane sėdėję žmonės jau buvo iš perpardavinėtojų pirkę, nes bilietus labai greitai išpirko. Jie mokėjo apie 1100–1300 dolerių už pasirodymą“, – atskleidė kelionių ekspertas.

Nors verslininkas neneigė, kad tokia suma – didelė, jis taip pat teigė, kad tokios kainos JAV nėra neįprastos.

„Gal jums tai atrodo kosmosas ir labai didelė suma – man irgi tai atrodo labai didelė suma, bet Amerikoje į bet kurį koncertą, net ir, pavyzdžiui, į Lady Gaga, bilietai kainuoja 600-800 dolerių. Paprasti, sėdimi bilietai, niekuo neypatingi, niekas į juos neįskaičiuota. Mano irgi buvo visiškai paprasti. Ne pigu, bet įspūdinga“, – sakė R. Širvinskas

