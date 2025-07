Makalius Lenkijoje susitiko su Jennifer Lopez: pasakė, kokį įspūdį ji paliko

Apie tai R. Širvinskas prakalbo socialiniuose tinkluose, savo įspūdžiais leido pasidalinti ir portalui tv3.lt.

Paviešino nuotrauką

R. Širvinskas-Makalius, kartu su didžiule gerbėjų minia visai neseniai apsilankė Varšuvoje vykusiame pasaulinės žvaigždės Jennifer Lopez koncerte. Nors tūkstančiams gerbėjui visam gyvenimui įsimins vien įspūdingas šou, Rimvydui koncertas kels dar daugiau prisiminimų – žinomas vyras įsiamžino su pačia atlikėja.

Savo feisbuko paskyroje paviešinęs su J. Lopez, Rimvydas paragino savo sekėjus kuo drąsiau naudotis galimybėmis ir gyventi šia diena.

„Hello, JLo!

Gyvenime supratau du dalykus ir Jums galiu patarti: Pirmas – naudokitės progom, jeigu tai JŪSŲ dienas pavers įsimintinesnėmis (o po įspūdžių bus net sunku užmigti, kaip kad nutiko man!). Antras – gyvenkite DABAR, o ne laukite geresnių dienų (nepametant galvos, žinoma). Ai, dar ir trečias – aš pats nusprendžiau kolekcionuoti įspūdžius, o ne daiktus, bet viskas gerai ir su daiktais, jeigu tik jie atneša Jums džiaugsmo. Galimybė pamatyti Jennifer Lopez iš arti, paspausti jai ranką, nusifotografuoti, vėliau apsikabinti teko keliasdešimčiai žmonių po jos koncerto, kai pilnutėliame, apie 70 000 žiūrovų talpinančiame Varšuvos stadione visi sudainavom „Su gimimo diena“ (koncerto išvakarėse jai suėjo 56-eri).

Labai keista buvo ją išvysti gyvai, tai trumpai Jums papasakosiu. Pirma – iš arti ji atrodo FANTASTIŠKAI. Tokių susitikimų akimirkom man viskas įsimena lyg per miglą, šiaip nesuprantu, kodėl stresuoju, bet teisti mane gali tik patys tai patyrę. Keisčiausia turbūt 30 metų ją matyti per lietuviškas televizijas nuolat rodomuose Holivudo filmuose, muzikiniuose klipuose, o tada atsidurti per metrą ir štai jau spaudžiame vienas kitam rankas.

Daug ko jai pasakyti neturėjau, bet galiu drąsiai teigti, kad kol kas tai – šilčiausia mano iš arti matyta pasaulinė žvaigždė. Kiekvienam skyrė laiko, niekur neskubėjo, pati žmonėms uždavinėjo įvairiausius klausimus, juokavo ir, toks jausmas, mėgavosi tuo, ką daro, nors ir suprantu, jog tai – darbas.

Kažkaip patikėjau, kad po tiek metų ji vis dar mėgaujasi tuo, ką daro. To labai linkiu ir sau, ir Jums“, – rašė jis.

Pasidalijo įspūdžiais

Kiek anksčiau įspūdžiais iš koncerto R. Širvinskas pasidalijo su portalu tv3.lt. Verslininkas teigė, kad šios atlikėjos koncerte jau yra lankęsis ir anksčiau, tačiau tada šou buvo kitoks.

„Tai jau buvo antras kartas, kai lankiausi jos koncerte, pirmas kartas buvo 2019 m. Tada į jos koncertą ėjau visiškai nieko nesitikėdamas, daug dainų net nežinodamas, arba nežinodamas, kad jas atlieka būtent ji. Buvau nustebintas iš gerosios pusės, kaip ji juda scenoje. Tuo metu jai buvo apie 50 metų. Man labai patiko, stovėjau antroje eilėje, labai mažoje salėje, kuri talpina vos 4 tūkst. žmonių. Man labai knietėjo pasižiūrėti, kaip atrodys jos pasirodymas dabar, su 70 tūkst. žmonių publika. Kaip ir daug lietuvių, kurių daug sutikau koncerto metu“, – sakė jis.

Nustebinusios kainos ir atlikėjos energija

Jis pripažino, kad bilietų kainos ir tai, kas yra įskaičiuota – maloniai nustebino.

„Buvo įskaičiuotos ne tik sėdimos vietos, bet ir maitinimas, gėrimai, kokteiliai, desertai, karšti patiekalai. Galiu labai gerai atsiliepti apie lenkų svetingumą ir bilietų kainas, nes Amerikoje už tokią sumą net pigiausio stovimo bilieto nenusipirksi. Bilietas kainavo šiek tiek virš 200 eurų. Už tai turėjome ir atskirą įėjimą, ir kondicionuojamas patalpas – tai labai nustebino“, – dalijosi R. Širvinskas.

Anot pašnekovo, žiūrovų skaičius bei dainininkės ir jos komandos energija sužavėjo.

„Labai didelį įspūdį paliko ir pats žmonių kiekis, kaip energingai pradėjo pasirodymą. Nesvarbu, kurioje vietoje žmonės buvo, manau, visi pajuto ir atsidavimą pačios Jennifer Lopez, ir šokėjų, ir muzikos grupės, kuri gyvai grojo. Išsiskyrė kaip ji bendravo su publika, kaip visąlaik kartojo, kokia ji yra dėkinga už galimybę atvykti čia ir pasirodyti, kai į Lenkiją ji atvyksta tik antrą kartą, o tiek daug žmonių susirinko į jos koncertą“, – dalijosi įspūdžiais Makalius.

