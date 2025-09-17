Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos sportininkai pelnė medalius Europos Sąjungos sambo taurės varžybose Rygoje

2025-09-17 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 18:53

Rygoje (Latvija) surengtas Europos Sąjungos sambo turnyras, kuriame medalius skynė ir Lietuvos kovotojai.

Apdovanojimai | „Facebook“ nuotr.

Rygoje (Latvija) surengtas Europos Sąjungos sambo turnyras, kuriame medalius skynė ir Lietuvos kovotojai.

0

Vyrų svorio kategorijoje iki 71 kg triumfavo Orestas Ziminas. Jis grupėje pasiekė 2 pergales iš 3 galimų ir buvo antras, pusfinalyje nugalėjo kitos grupės laimėtoją Lenkijos atstovą Bilalą Baidujevą, o finale įveikė dar vieną Lenkijos atletą Ibragimą Baidujevą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Erikas Cchovrebovas (vyrai, iki 79 kg) pateko į finalą, bet ten kautis negalėjo dėl traumos ir pelnė sidabrą, o Eduardas Koroviakovas (vyrų kovinis sambo, iki 88 kg) pridėjo bronzą.

Lietuviai taip pat nuskynė nemažai čempionų titulų jaunesnėse amžiaus kategorijose. Tarp jaunimo (iki 19 metų) triumfavo Skaiva Bartkevičiūtė, Mija Lementauskaitė bei tas pats O. Ziminas, tarp jaunių (iki 17 metų) nugalėjo Ema Samoilenko ir Roberta Kondrotaitė, o tarp jaunučių – Milija Gražulytė.

Čempionate vyko ir vaikų varžybos amžiaus grupėse iki 13 bei 11 metų.

