Pasaulio imtynių čempionatas: Dilytė ir Gaučaitė dvikovose iškovojo taškų, tačiau pergalėms to nepakako

22-ejų Gabijos varžovė bendraamžė Nohalis Alejandra Loyo Jimenez iš Venesuelos šiemet tapo Pan Amerikos čempionato prizininke, todėl nusimatė intriguojanti kova.
Gabija – veržlaus stiliaus propaguotoja – pirmus taškus pasiėmė po kojų užgriebimo. Užtikrinti judesiai ir laikysena mintyse teleportavo Gabiją į kitą etapą, tačiau antrą kovos minutę pasigirdo vaizdinis driokstelėjimas – po firminio panėrimo su malūnu švieslentėje prisipliusavo dar keturi taškai, tačiau K. Dilytės kūnas užstrigo tarp varžovės suspausto dilbio ir kilimo.
„Po metimo venesuelietė atsidūrė ant tilto, tačiau mikliai išėjo iš pavojingos padėties ir užkišo ranką iš apačios. Deja, šis judesiukas prigavo kontrai nepasiruošusią Gabiją, kas vyko toliau, patys matėte“, – giliai atsidusęs lemiamas akimirkas atpasakojo treneris Aivaras Kaselis.
Kamilė Gaučaitė (76 kg) rungėsi su gerai pažįstama itale, dukart Europos čempionatų prizininke Enrica Rinaldi. Pastarųjų kelių metų susitikimų balansas palankesnis dvejais metais už Kamilę vyresnei 27-erių italei. Abi atletės varžėsi mažuosiuose Europos čempionatų finaluose ir dukart italė buvo pranašesnė.
„Treniruočių stovyklose Kamilė, mano nuomone, atrodė neprasčiau. Tikiuosi Kamilės revanšo už apmaudų pernykštį pralaimėjimą kovoje dėl bronzos Europos čempionate“, – prieš pat varžybas vylėsi treneris Aivaras Kaselis.
Dvikovos baigtis rezultatu 1:2 italės naudai dar kartą parodė, kaip „ilgalaikės pažintys“ suvaržo atakuojančius veiksmus. Visas šešias minutes dominavo neįdomios, tačiau varginančios gynybinės imtynės. Kamilė pirma uždirbo pasyvumo nuobaudą, kuri virto vienu tašku italės naudai. Dar po poros minučių lygios kovos teisėjai E. Rinaldi padovanojo dar vieną subjektyvų tašką. Priešpaskutinę minutę prasidėjo itališko gynybinio bastiono šturmas. Galų gale aktyvumo tašką uždirbo Kamilė, kuri visą likusi iki finalinio šviluko laiką daužė itališką sieną. Kelis prasiveržimus link kojų italė užgesino pridengimu, taip apribodama Kamilės veiksmų diapazoną. Laikas išseko, į viršų pakilo italės rankos, Kamilė ilgam pasislėpė arenos koridoriuose.
„Skaudu pralaimėti vos vienu tašku. Mes daug kartų kovojome įvairiuose turnyruose, daug laiko kartu praleidome treniruočių stovyklose, esame salės draugės, viena kitą pažįstame iki smulkmenų, jokių taktikų neprigalvosi“, – kiek atgavusi kvapą išsiliejo Kamilė.
Lietuvių rezultatai:
WW – 50 kg 1/8 Finalo Gabija DILYTĖ – Nohalis Alejandra LOYO JIMENEZ (VEN) 6:3 (pralaimėjimas mentėmis)
WW – 76 kg Kvalif. Kamilė GAUČAITĖ – Enrica RINALDI (ITA) 1:2
