Dominykas Dirkstys stebisi UTMA sprendimu: „Kodėl Maslobojevas buvo nebaudžiamas?“

Antradienį UTMA išplatino pranešimą, kad vykstant filmavimui, Ignas Pauliukevičius ranka sudavė savo varžovui Edvinui Šalkovski, o tai lėmė didelį fizinį konfliktą. Socialiniuose tinkluose „UTMA 13“ turnyre kovosiantis Dominykas Dirkstys pasidalino konflikto vaizdo įrašu, kuriame girdisi, kaip E. Šalkovski vadina I. Pauliukevičių „besmegeniu“, o tai išprovokuoja jo agresiją, kurią sulaiko tik apsaugos darbuotojai.
„Kartais gyvenime, kai be sustojimo ir be argumentų puoli vien keiksmažodžiais, galiausiai gauni „žuvį“. Tai kodėl visi taip nustebę?“, – klausė D. Dirkstys.
Netrukus UTMA paskelbė, kad atims 30 proc. I. Pauliukevičiaus honoraro, o tą sumą atiduos E. Šalkovski.
D. Dirkstį toks UTMA sprendimas nustebino: „Kodėl Maslobojevas negavo baudos, kai stalus mėtė?“.
D. Dirkstys turėjo omenyje praėjusių metų incidentą UTMA spaudos konferencijoje. Tuomet S. Maslobojevą įsiutino Dovydo Rimkaus frazė: „Kodėl iš viso tavo vaikai panašūs į Dirkstį? Atsakyk į šitą klausimą“.
„O dabar tu padarei klaidą, py**re“, – atšovė S. Maslobojevas ir atsistojęs pradėjo artintis prie D. Rimkaus. Staigiai puolė apsauga ir nors ji sulaikė S. Maslobojevą, tačiau buvo išvartyta daugelis UTMA plakatų, D. Rimkus pasitraukė į šoną ir spaudos konferencija buvo baigta.
D. Dirkstys, kuris yra absoliutaus UTMA geriausių kovotojų reitingo („pound for pound“) lyderis taip pat žengs į ringą rugsėjo 27 d. Ten jis susitiks su talentingu Lietuvos MMA kovotoju, „Cage Warriors“ pergales skinančiu Nagliu Kanišausku. Tiesa, jų kova vyks pagal kikbokso taisykles. Kikboksas N. Kanišauskui nėra svetimas, nors dabartinėje karjeros stadijoje jį dažniau galima išvysti ne ringe, o MMA narve.
