Raimondas Avlasevičius pasmerkė Igno Pauliukevičiaus smūgį Edvinui Šalkovski: profesionalaus kovotojo elgesys negali peržengti sporto ribų

Taip baigėsi pokalbis tarp Edvino Šalkovski ir Igno Pauliukevičiaus, kuomet E. Šalkovski pavadino savo varžovą „besmegeniu“, o I. Pauliukevičius atsistojo ir sėdinčiam kovotojui stipriai trenkė į veidą.
Netrukus kilo didesnis fizinis konfliktas, o tarp kovotojų įsiterpė apsauga.
UTMA išplatino pranešimą, kad I. Pauliukevičiui skiria baudą – atima 30 proc. nuo jo artėjančios kovos honoraro ir tai atiduoda E. Šalkovski.
Vienas iš E. Šalkovski bendraklubių „Sparta Fight Gym“ klube ir UTMA čempionas Raimondas Avlasevičius taip pat sureagavo į šį incidentą ir išreiškė savo nuomonę apie tai, kas įvyko.
„Noriu tik pasakyti, kad toks Pauliukevičiaus elgesys yra visiškai prieš kovinio sporto principus. Taip, stūmimai ir išsikalinėjimai puikiai parduoda bilietus ir visi tai suprantam ir priimam kaip žaidimo taisykles. Bet smurto neturėtų būti šalia.
Profesionalus kovotojas neturėtų elgtis kaip pasiutusi beždžionė paleista iš aptvaro. Į ringą eina profesionalus kovotojai, ne gatvės lyga, ar hormoniniai paaugliai, kurie nesusitvarko su savo emocijom. Tai ir elkimės kaip profai“, – „instagrame“ rašė R. Avlasevičius.
