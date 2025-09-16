Pasaulio imtynių čempionatas: Domantas Pauliuščenko pralaimėjo Azijos čempionui iš Japonijos

Pirmadienį varžybas tęsia paskutinės dvi laisvūnų kategorijos ir startavo moterų imtynių turnyras, kuriame kovos taip pat dviejų svorio kategorijų atletės.
Pirmadienį moterų imtynių čempionatas vyko be mūsų šalies merginų, kurios rungsis nuo antradienio.
Laisvųjų imtynių čempionate ant imtynių kilimo Zagrebo arenoje žengė Domantas Pauliuščenko. 28-erių daugkartinis Lietuvos čempionas kvalifikacijoje grumėsi su Azijos čempionato nugalėtoju Arashu Yoshida iš Japonijos. Pergalę mentėmis šventė Tekančios saulės šalies atstovas.
Raseiniškis žvaliai pradėjo dvikovą ir vienu metu buvo arti dviejų taškų, kuomet atliko rankos numušimą su pervedimu ir užėjo varžovui už nugaros.
„Treneris klaidą pasakė, kuomet numušiau, ranką perkėliau aukštyn, reikėjo už pėdos imti”, – po kovos trenerio pastaba pasidalino atletas.
