Naujojo pasaulio lengvosios atletikos čempiono istorija: nuo darbo tualetinio popieriaus fabrike iki auksinės pergalės 100 m barjeriniame bėgime vos per kelis metus

Už jo liko du jamaikiečiai – asmeninį rekordą pasiekęs Orlando Bennettas (13.08) bei Tyleris Masonas (13.12). 3 kartus iš eilės pasaulio čempionu tapęs amerikietis Grantas Holloway šį kartą net nepateko į finalą. Pusfinalyje JAV žvaigždės laikas tebuvo 17-as (13.52).
C. Tinchas ilgai keliavo iki pasaulinio lygio sportininko statuso, bet jau antrą profesionalo sezoną užbaigė neįtikėtinu triumfu.
25-erių C. Tinchas dar 2022-ųjų pabaigoje nė neįsivaizdavo, kad atsidurs tokioje situacijoje. Tuo metu jis dirbo mobiliojo ryšio telefonų pardavėju gimtajame Grin Bėjuje, nes dėl perdegimo ir akademinių problemų buvo atsisakęs universiteto futbolo ir lengvosios atletikos stipendijos. Per trejų metų pertrauką nuo bėgimo jis taip pat dirbo kabelių montuotoju, tualetinio popieriaus fabrike ir kitus atsitiktinius darbus.
„Keleriems metams pasitraukiau nuo takelio, bet visiškai dėl to nesigailiu, – sakė C. Tinchas. – Jei nebūčiau padaręs tos pertraukos, dabar nebūčiau pasaulio čempionas. Viskas, ką išmokau tuo laikotarpiu be sporto, padarė mane tokiu žmogumi, koks esu ir pasaulio čempionu.“
C. Tinchas nurodė, kad būtent patėvis Tyleris paskatino jį grįžti į lengvąją atletiką – jo pastaba tapo įvykių grandinės pradžia, kuri galiausiai atvedė į pasaulio čempionatą. Stebėdami koledžo varžybas per televiziją, C. Tinchas pasidavė iššūkiui ir vėl apsiovė sportinius batelius.
„Yra pakilimų ir nuosmukių, bet dienos pabaigoje gauni tai, ką turi gauti, – sakė C. Tinchas. – Būti vieninteliu, kuris šiandien nubėgo greičiau nei per 13 sek., mane labai džiugina. Tikėjau, kad esu geriausias iš visų, todėl nejaučiau spaudimo.
Žmonės tikėjosi, kad pasiduosiu panikai, bet išlikau susitelkęs. Nemanau, kad kas nors iš barjerininkų pasakys, jog gali įveikti distanciją tobulai, nebent tai būtų 12,79 sek. Nemanyčiau, kad tai buvo tobula distancija, bet tai buvo toks bėgimas, kokio reikėjo, kad atlikčiau darbą.“
Dar 2023 m. sezono viduryje C. Tinchui buvo atlikta operacija, kuri sustabdė jo progresą ir neleido iškovoti vietos JAV rinktinėje Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. JAV olimpinės atrankos varžybose jis liko per vieną poziciją nuo bilieto į Paryžių, nors jo parodytas laikas žaidynėse būtų atnešęs sidabrą.
Šį sezoną C. Tinchas visiškai dominavo savo rungtyje, o gegužę Deimantinės lygos etape jo pasiektas 12,87 sek. rezultatas suteikė jam ketvirtąją vietą visų laikų greičiausių 110 m barjerinio bėgimo atletų sąraše.
„Kai kirtau finišo liniją, pajutau palengvėjimą, – sakė C. Tinchas. – Į šį sezoną atėjau su tikslu laimėti pasaulio čempionatą. Norėjau būti geriausias barjerinių bėgikų pasaulyje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!