TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Benfica“ po nesėkmingo starto Čempionų lygoje susitarė su Jose Mourinho

2025-09-17 08:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 08:36

„Benfica" pasiekė preliminarų susitarimą su iš Stambulo „Fenerbahče" atleistu Jose Mourinho, – skelbia „CNN Portugal".

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

„Benfica“ pasiekė preliminarų susitarimą su iš Stambulo „Fenerbahče“ atleistu Jose Mourinho, – skelbia „CNN Portugal“.

0

Jų žiniomis, portugalas pasirinktas klubo vadovybės, kad pakeistų Bruno Lage, kuris buvo atleistas šį antradienį po Čempionų lygos pirmojo rato rungtynių ir 2:3 patirto pralaimėjimo „Qarabag“ komandai.

„Benfica“ pirmavo po 6-ą ir 16-ą minutę pelnytų įvarčių 2:0, tačiau dar piramjame kėlinyje svečiai sumažino atsilikimą iki minimumo, antrojo kėlinio pradžioje rezultatą išlygino, o 86-ą minutę pelnė pergalingą įvartį.

Skelbiama, kad šalys jau suderino preliminarų susitarimą, dabar derinamos kontrakto detalės.

Įdomu tai, kad J. Mourinho šiuo metu neturi darbo būtent dėl „Benficos“. Būtent pralaimėjimas šiai komandai UEFA Čempionų lygos atrankos etape lėmė jo atleidimą iš „Fenerbahče“.

Dabar J. Mourinho gali sugrįžti į klubą, kuriame trumpai dirbo karjeros pradžioje.

„Benfica“ buvo pirmasis klubas, kurį jaunas J. Mourinho treniravo kaip vyriausiasis treneris po darbo „Barcelona“ klube asistento pareigose. Jis atvyko į Lisaboną 2000/2001 m. sezono pradžioje, tačiau neišdirbo ilgiau nei 10 rungtynių. Tuo metu „Benfica“ buvo itin sudėtingoje padėtyje ir kamuojama finansinių sunkumų.

Per 10 rungtynių su „Benfica“ J. Mourinho pasiekė penkias pergales.

Toliau istorija jau gerai žinoma: žingsnis žemyn į Leirijos „Uniao“ tapo tramplinu į pergales su „Porto“, Londono „Chelsea“, Milano „Inter“ ir Madrido „Real“. Vėliau J. Mourinho dar sugrįžo į „Chelsea“ ir tapo Anglijos čempionu, bet po to sekė sudėtingesnė atkarpa.

Londono „Tottenham“, „Roma“ ir „Fenerbahče“ – tai paskutiniai J. Mourinho etapai, tačiau nė vienas iš jų nepažymėtas ypatingu spindesiu, nors su italų klubu jis laimėjo Konferencijų lygą.

 

