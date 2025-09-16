Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Yamalis praleido „Barcelonos“ treniruotę prieš Čempionų lygos dvikovą su „Newcastle Utd“

2025-09-16 16:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 16:42

Lamine‘as Yamalis prieš laukiančias UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Newcastle United“ praleido antradienį vykusią „Barcelonos“ komandos treniruotę, pranešė ESPN.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

Lamine‘as Yamalis prieš laukiančias UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Newcastle United“ praleido antradienį vykusią „Barcelonos“ komandos treniruotę, pranešė ESPN.

REKLAMA
0

18-metis futbolininkas taip pat nežaidė sekmadienį įvykusiose Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su „Valencia“ dėl kirkšnies problemų. Pastarasis nesitreniruoja nuo tada, kai sugrįžo į komandą po pasibaigusios tarptautinės rinktinių pertraukos, tačiau antradienį buvo treniruočių bazėje, kur atliko individualias užduotis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas kiek anksčiau sukritikavo Ispanijos rinktinės elgesį ir paragino labiau rūpintis savo jaunaisiais talentais. Strategas atskleidė, kad dėl šios problemos L. Yamalis negalėjo treniruotis su nacionaline komanda, tačiau žaidė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse su Bulgarija ir Turkija gavęs skausmą malšinančių vaistų.

L. Yamalis sėkmingai startavo šiame sezone, pelnė du įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus per trejas sužaistas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse.

Čempionų lygos rungtynės tarp „Barcelonos“ ir „Newcastle Utd“ komandų bus žaidžiamos rugsėjo 18-ąją dieną (ketvirtadienį).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų