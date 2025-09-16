Yamalis praleido „Barcelonos“ treniruotę prieš Čempionų lygos dvikovą su „Newcastle Utd“

18-metis futbolininkas taip pat nežaidė sekmadienį įvykusiose Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su „Valencia“ dėl kirkšnies problemų. Pastarasis nesitreniruoja nuo tada, kai sugrįžo į komandą po pasibaigusios tarptautinės rinktinių pertraukos, tačiau antradienį buvo treniruočių bazėje, kur atliko individualias užduotis.
„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas kiek anksčiau sukritikavo Ispanijos rinktinės elgesį ir paragino labiau rūpintis savo jaunaisiais talentais. Strategas atskleidė, kad dėl šios problemos L. Yamalis negalėjo treniruotis su nacionaline komanda, tačiau žaidė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse su Bulgarija ir Turkija gavęs skausmą malšinančių vaistų.
L. Yamalis sėkmingai startavo šiame sezone, pelnė du įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus per trejas sužaistas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse.
Čempionų lygos rungtynės tarp „Barcelonos“ ir „Newcastle Utd“ komandų bus žaidžiamos rugsėjo 18-ąją dieną (ketvirtadienį).
