  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Lietuviai teisėjai dirbs Čempionų lygos rungtynėse Bilbao mieste

2025-09-15 14:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 14:30

UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo rungtynėms vadovaus Lietuvos teisėjų brigada.

Donatas Rumšas | Organizatorių nuotr.

UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo rungtynėms vadovaus Lietuvos teisėjų brigada.

0

Rugsėjo 16 dieną Bilbao mieste įvyks pirmojo turo rungtynės, kuriose susitiks Bilbao „Athletic“ ir Londono „Arsenal“ klubai, o šiai dvikovai patikėta vadovauti mūsų šalies teisėjams.

Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentas Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis.

„Estadio de San Mamés“ stadione rungtynės Lietuvos laiku prasidės 19.45 val., mūsų šalyje dvikovą rodys GO3 platforma.

Pirmą kartą rengiamos UEFA moterų Europos lygos atrankos varžybose taip pat dirbs Lietuvos teisėjos.

Mūsų šalies teisėjų brigada (Rasa Grigonė, Irina Pozdejeva, Ieva Ramanauskienė ir rezervinė teisėja Ugnė Šmitaitė) keliaus į Suomiją ir ten vadovaus pirmojo atrankos etapo rungtynėms tarp Kuopijo „KuPS“ bei Danijos ekipos „Nordsjælland“.

Šis susitikimas Lietuvos laiku prasidės 18 valandą, poroje laimėjusi komanda pratęs savo tarptautinį sezoną.

Lietuvos paplūdimio futbolo teisėjas Vitalijus Gomolko vėl sulaukė kvietimo darbuotis tarptautiniame turnyre.

Šįkart jo laukia kelionė į Italiją, kur rugsėjo 16-21 dienomis vyks „World Winners Cup“ turnyras, tradiciškai subursiantis pajėgiausias Europos paplūdimio futbolo komandas.

Praėjusiais metais šiame turnyre triumfavo Izraelio atstovai „Falfala Kafr Qassem“.

**********

Startuoja UEFA jaunimo lygos varžybos, jose dalyvaus ir Lietuvos atstovai „Be1“ futbolininkai. Jie pirmo etapo pirmose rungtynėse namuose Dariaus ir Girėno stadione priims Helsinkio HJK komandą.

Susitikimas bus žaidžiamas nuo 18.30 val., o šioje dvikovoje nusimato ir dar vienas lietuviškas akcentas, mat teisėjų inspektorius bus lietuvis Nerijus Dunauskas.

Donatas Rumšas | lff.lt nuotr.
Lietuvos teisėjai vadovaus pasaulio čempionato atrankos dvikovai

TOLIAU SKAITYKITE
