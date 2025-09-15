Paaiškėjo pilnas „UTMA 13“ kovų sąrašas ir jų eiliškumas, kyla ginčų dėl absoliučios svorio kategorijos reitingo

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Turnyras startuos 17.00 val., o per ankstyvą preliminarios dalies programą sirgaliai išvys keturias profesionalaus bokso keturių raundų dvikovas, kuriose pasirodys lietuviai Edgaras Skurdelis, Aleksandras Trofimčiukas, Algirdas Baniulis, Robertas Liorančas ir Jonas Jazevičius, susitiksiantys su varžovais iš Lenijos, Graikijos, Belgijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos.
Preliminarioje dalyje nuo 19.00 val. žiūrovai išvys penkias kikbokso dvikovas ir vieną muay thai su MMA pirštinėmis, tuo tarpu pagrindinė turnyro dalis startuos nuo 21.00 val., o joje ne tik E. Stanionio kova, bet ir dvi kovos dėl UTMA čempiono titulų: dėl laisvojo svorio kategorijos iki 63,5 kg čempiono diržo susikaus Dovydas Levickis ir Artūras Brižinskas, o dėl svorio kategorijos iki 75 kg čempiono titulo kovos dabartinis čempionas Raimondas Avlasevičius ir serbas Nikola Cvetkovičius, pakeitęs ranką susilaužiusį Naurį Lukošiūną.
Pagrindinėje dalyje įvyks ir dar trys intriguojančios dvikovos – Deividas Danyla ir Arnas Kalasiūnas susitiks svorio kategorijos iki 67 kg muay thai su MMA pirštinėmis kovoje, svorio kategorijoje iki 93 kg kovos Ignas Pauliukevičius ir Edvinas Šalkovski, o UTMA absoliučios svorio kategorijos („pound for pound“) reitingo lyderis Dominykas Dirkstys kikbokso dvikovoje iki 84 kg susitiks su įprastai MMA narve kovojančiu Nagliu Kanišausku.
Prieš šį turnyrą UTMA atnaujino absoliučios svorio kategorijos reitingą, kuriame pirmą vietą išlaikė D. Dirkstys. Už jo žengia du kartus D. Dirkstį įveikęs, tačiau kur kas mažiau kovų UTMA ringe turėjęs, bet UTMA čempiono titulą iškovojęs Mindaugas Narauskas (3-1-1 UTMA), o trečias – taip pat organizacijos čempionas Vitas Karosas (5-3 UTMA).
Ketvirtoje vietoje – dar vienas UTMA čempionas, „UTMA 13“ turnyre titulą ginsiantis ir pralaimėjimų šioje organizacijoje neturintis R. Avlasevičius (3-0-1 UTMA), o penketuką užbaigia be pralaimėjimų taip pat žengiantis I. Pauliukevičius (3-0 UTMA).
Už penketuko ribų rikiuojasi D. Danyla (6 vieta, 3-2 UTMA), A. Kalasiūnas (7 vieta, 5-0 UTMA), E. Šalkovski (8 vieta, 2-1 UTMA), Osvaldas Fedorovič (9 vieta, 3-2 UTMA) ir D. Rimkus (10 vieta, 4-5 UTMA).
Atnaujinus šį reitingą, socialinių tinklų komentaruose UTMA čempionas V. Karosas parašė, kad ketvirtoje vietoje esančiam R. Avlasevičiui parodyta „nepagarba“.
Kiti kovinio sporto sirgaliai akcentavo A. Kalasiūno septintąją vietą ir teigė nesuprantantys, kaip 5 pergales ir nei vieno pralaimėjimo neturintis kovotojas yra tik septintoje vietoje bei nusileidžia 3 pergales ir 2 pralaimėjimus turinčiam D. Danylai ar tik 3 kovas turėjusiam I. Pauliukevičiui. A. Kalasiūnas dvejose muay thai kovose taip pat yra įveikęs ir trečioje vietoje esantį UTMA kikbokso čempioną V. Karosą.
Nors UTMA absoliučios svorio kategorijos reitinge rašoma, kad D. Dirkstys yra iškovojęs 8 pergales ir patyręs 2 pralaimėjimus, tačiau oficialiai UTMA organizuotuose turnyruose D. Dirkstys yra iškovojęs 9 pergales – po kartą nugalėjo D. Rimkų (kikboksas), Arturą Leisaną (boksas), Eddy Ruizą (muay thai), E. Šalkovskį (kikboksas), Oskarą Buinicką (kikboksas), Raimondą Krilavičių (kikboksas), Alminą Šatą (kikboksas) ir du kartus – Arnoldą Misiūną (kikboksas).
UTMA pažymi, kad absoliučios svorio kategorijos reitingas yra sudarytas pačios organizacijos, remiantis kiekvieno kovotojo individualiais kriterijais, įskaitant pasirodymą ir pergales ringe, žinomumą/socialinių tinklų aktyvumą bei kovotojo indėlį UTMA organizacijoje.
Turnyro programa
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (9-2 UTMA) - Naglis Kanišauskas (1-0 UTMA) | -84 kg, kikboksas
Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA) - Edvinas Šalkovski (2-1 UTMA) | -93 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (3-5 UTMA) – Martynas Danius (1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (5-3 UTMA) - Khyzeris Hayatas (1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Isa Gocmenas (0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (0-0 pro. boksas) – Michalas Czykielis (2-2 pro. boksas, Lenkija) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algiras Baniulis (1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
