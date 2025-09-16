Alvarezas praleis Čempionų lygos rungtynes su „Liverpool“

Pranešama, jog J. Alvarezas vis dar jaučia diskomfortą kelyje ir dėl šios priežasties nekeliaus kartu su ekipa. Pastarasis tapo svarbia Diego Simeone vadovaujamos komandos atrama nuo tada, kai 2024 m. persikėlė rungtyniauti iš „Manchester City“ į Ispaniją.
Dėl traumos šį susitikimą taip pat bus priverstas praleisti Johnny Cardoso. Į „Atletico“ 22 žaidėjų sudėtį taip pat nebuvo įtraukti Thiago Almada, Jose Maria Gimenezas ir Alexas Baena.
Priminsime, jog J. Alvarezas patyrė traumą savaitgalį vykusiose „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su „Villarreal“.
Čempionų lygos rungtynės tarp „Atletico“ ir „Liverpool“ įvyks trečiadienį „Anfield“ stadione.
La convocatoria para Liverpool ✈️ pic.twitter.com/g6ig0lAt6t— Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025
