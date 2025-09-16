Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Alvarezas praleis Čempionų lygos rungtynes su „Liverpool“

2025-09-16 14:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 14:16

Julianas Alvarezas nebuvo įtrauktas į Madrido „Atletico“ sudėtį artėjančioms UEFA Čempionų lygos rungtynėms su „Liverpool“.

Julianas Alvarezas | Scanpix nuotr.

Julianas Alvarezas nebuvo įtrauktas į Madrido „Atletico“ sudėtį artėjančioms UEFA Čempionų lygos rungtynėms su „Liverpool“.

REKLAMA
0

Pranešama, jog J. Alvarezas vis dar jaučia diskomfortą kelyje ir dėl šios priežasties nekeliaus kartu su ekipa. Pastarasis tapo svarbia Diego Simeone vadovaujamos komandos atrama nuo tada, kai 2024 m. persikėlė rungtyniauti iš „Manchester City“ į Ispaniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl traumos šį susitikimą taip pat bus priverstas praleisti Johnny Cardoso. Į „Atletico“ 22 žaidėjų sudėtį taip pat nebuvo įtraukti Thiago Almada, Jose Maria Gimenezas ir Alexas Baena.

REKLAMA
REKLAMA

Priminsime, jog J. Alvarezas patyrė traumą savaitgalį vykusiose „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su „Villarreal“.

Čempionų lygos rungtynės tarp „Atletico“ ir „Liverpool“ įvyks trečiadienį „Anfield“ stadione.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų