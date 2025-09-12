Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Patvirtinta 2027 m. Čempionų lygos finalo vieta

2025-09-12 10:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 10:48

UEFA Vykdomasis komitetas oficialiai paskelbė, kad Madrido „Atletico“ namų stadionas „Metropolitano“ surengs 2027 m. UEFA Čempionų lygos finalą.

„Metropolitano“ stadionas | Organizatorių nuotr.

UEFA Vykdomasis komitetas oficialiai paskelbė, kad Madrido „Atletico“ namų stadionas „Metropolitano“ surengs 2027 m. UEFA Čempionų lygos finalą.

REKLAMA
0

Tai bus antras kartas, kai šis stadionas priims prestižiškiausias Europos klubų rungtynes – pirmasis buvo 2018/19 m. sezone.

„Metropolitano“ vėl taps pasaulio futbolo epicentru, kaip ir 2019-aisiais, kai „Liverpool“ įveikė Londono „Tottenham Hotspur“ ir į viršų kėlė trofėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stadionas atidarytas 2017 m. rugsėjo 16 d. ir greitai tapo vienu moderniausių Europoje. Jame telpa 70 692 žiūrovai, iš kurių 96 proc. vietų yra po stogu. Arena taip pat turi logistinių pranašumų, dėl kurių ji yra vienas geriausių pasirinkimų aukščiausio lygio tarptautiniams renginiams.

REKLAMA
REKLAMA

„Metropolitano“ siūlo 1 000 vidaus stovėjimo vietų ir dar 3 000 lauke, be to, klubui priklauso plati teritorija aplink areną. Taip pat įrengtos dvi sirgalių zonos – Pietų ir Šiaurės tribūnose, kuriose aistruoliai gali leisti laiką prieš rungtynes ir po jų.

REKLAMA

Tai, kad stadionas įtrauktas tarp 11 Ispanijos stadionų, siūlomų 2030 m. FIFA pasaulio čempionatui, dar labiau pabrėžia jo, kaip svarbios futbolo infrastruktūros, vaidmenį. 2027 m. Čempionų lygos finalas ne tik patvirtins šį statusą, bet ir globalioje scenoje pristatys Madrido „Atletico“ bei Ispanijos sostinę.

Šio sezono Čempionų lygos finalas vyks Budapešto „Puskas Arena“ stadione. Komitetas taip pat paskelbė, kad 2026 m. UEFA Supertaurę priims Zalcburgas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų