Patvirtinta 2027 m. Čempionų lygos finalo vieta

Tai bus antras kartas, kai šis stadionas priims prestižiškiausias Europos klubų rungtynes – pirmasis buvo 2018/19 m. sezone.
„Metropolitano“ vėl taps pasaulio futbolo epicentru, kaip ir 2019-aisiais, kai „Liverpool“ įveikė Londono „Tottenham Hotspur“ ir į viršų kėlė trofėjų.
Stadionas atidarytas 2017 m. rugsėjo 16 d. ir greitai tapo vienu moderniausių Europoje. Jame telpa 70 692 žiūrovai, iš kurių 96 proc. vietų yra po stogu. Arena taip pat turi logistinių pranašumų, dėl kurių ji yra vienas geriausių pasirinkimų aukščiausio lygio tarptautiniams renginiams.
„Metropolitano“ siūlo 1 000 vidaus stovėjimo vietų ir dar 3 000 lauke, be to, klubui priklauso plati teritorija aplink areną. Taip pat įrengtos dvi sirgalių zonos – Pietų ir Šiaurės tribūnose, kuriose aistruoliai gali leisti laiką prieš rungtynes ir po jų.
Tai, kad stadionas įtrauktas tarp 11 Ispanijos stadionų, siūlomų 2030 m. FIFA pasaulio čempionatui, dar labiau pabrėžia jo, kaip svarbios futbolo infrastruktūros, vaidmenį. 2027 m. Čempionų lygos finalas ne tik patvirtins šį statusą, bet ir globalioje scenoje pristatys Madrido „Atletico“ bei Ispanijos sostinę.
Šio sezono Čempionų lygos finalas vyks Budapešto „Puskas Arena“ stadione. Komitetas taip pat paskelbė, kad 2026 m. UEFA Supertaurę priims Zalcburgas.
