„Wolves“ rungtyniavęs gynėjas rado naują klubą

Paskelbta, kad 32 metų 188 cm ūgio Andrew Andrewsas pasirašė sutartį su Kernso „Taipans“ komanda, kuri rungtyniauja Australijos pirmenybėse.
Amerikietis Europos taurėje per 25 minutes įmesdavo 13,6 taško, atkovodavo 2,4 kamuolio, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 12,3 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) jo statistika siekė 13,1 taško, 1,9 sugriebto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 naudingumo balo.
