  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

„Wolves“ rungtyniavęs gynėjas rado naują klubą

2025-09-12 10:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 10:36

Praėjusiame sezone Vilniaus „Wolves“ žaidęs gynėjas pagaliau surado naują darbovietę.

Paskelbta, kad 32 metų 188 cm ūgio Andrew Andrewsas pasirašė sutartį su Kernso „Taipans“ komanda, kuri rungtyniauja Australijos pirmenybėse.

Amerikietis Europos taurėje per 25 minutes įmesdavo 13,6 taško, atkovodavo 2,4 kamuolio, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 12,3 naudingumo balo.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) jo statistika siekė 13,1 taško, 1,9 sugriebto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 12,2 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

