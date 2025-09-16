Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Bosnių strategas rėžė neatvykusiems į rinktinę: bailiai ir padugnės

2025-09-16 13:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 13:33

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės vyriausiasis treneris Azizas Bekiras išdėjo į šuns dienas tuos žaidėjus, kurie šią vasarą neatvyko į nacionalinę komandą.

A.Bekiras nevyniojo žodžių į vatą (FIBA nuotr.)

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės vyriausiasis treneris Azizas Bekiras išdėjo į šuns dienas tuos žaidėjus, kurie šią vasarą neatvyko į nacionalinę komandą.

REKLAMA
0

„Koks tu žmogus? Koks tu patriotas? Pyksti ant trenerio, nuvili savo tautiečius ir tada sakai, kad daugiau nebežaisi. Tikras bosnis ir šalies patriotas turi tai įrodyti. Kai visi pabėga, tu turi likti. Kai tavo šaliai reikia to, eini ir žaidi. Nereikia klausti, ar viešbutis bus penkių žvaigždžių, ar lovą gausi tik spyruoklinę. Tikras patriotas atsisako pinigų ir važiuoja žaisti rinktinėje, tikras patriotas palaidoja motiną ir po 20 valandų žengia ant parketo čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra patriotizmas. Visiems tiems padugnėms, bailiams ir primityviems vyrams galiu pasakyti, kad jie nepatyrė net 2 procentų to, ką patyriau aš“, – rėžė treneris.

Bosniai galutinėje rikiuotėje liko 12-oje vietoje, kai aštuntfinalyje nusileido Lenkijai. Prieš čempionatą dėl traumų iškrito Džananas Musa ir Xavieras Castaneda.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų