Bosnių strategas rėžė neatvykusiems į rinktinę: bailiai ir padugnės

„Koks tu žmogus? Koks tu patriotas? Pyksti ant trenerio, nuvili savo tautiečius ir tada sakai, kad daugiau nebežaisi. Tikras bosnis ir šalies patriotas turi tai įrodyti. Kai visi pabėga, tu turi likti. Kai tavo šaliai reikia to, eini ir žaidi. Nereikia klausti, ar viešbutis bus penkių žvaigždžių, ar lovą gausi tik spyruoklinę. Tikras patriotas atsisako pinigų ir važiuoja žaisti rinktinėje, tikras patriotas palaidoja motiną ir po 20 valandų žengia ant parketo čempionate.
Tai yra patriotizmas. Visiems tiems padugnėms, bailiams ir primityviems vyrams galiu pasakyti, kad jie nepatyrė net 2 procentų to, ką patyriau aš“, – rėžė treneris.
Bosniai galutinėje rikiuotėje liko 12-oje vietoje, kai aštuntfinalyje nusileido Lenkijai. Prieš čempionatą dėl traumų iškrito Džananas Musa ir Xavieras Castaneda.
