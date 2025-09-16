Europos čempionatas pagerino visus žiūrimumo rekordus

Praėjusį antradienį Lietuvos vardą sirgaliai skandavo ne tik Rygoje, bet ir prie ekranų – ketvirtfinalio rungtynės prieš Graikiją sumušė visus rekordus. Šios rungtynės tapo žiūrimiausia TV3 metų transliacija, pritraukusia daugiau nei 765 tūkst. žiūrovų. O TV3 kanalą rugsėjo 9 d. pasižiūrėjo daugiau nei milijonas žmonių.
Be to, šios rungtynės tapo žiūrimiausia sporto transliacija visose lietuviškose televizijose nuo 2015 m. Europos krepšinio čempionato finalo, kuriame Lietuva susitiko su Ispanija.
Panašiai gausiai lietuviai sekė ir kitus rinktinės mačus turnyre. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Suomijos mačą per TV3 pasižiūrėjo 656 tūkst. žmonių, o Lietuvos kovą prieš Latviją – 614 tūkst.
Iš viso Lietuvos rinktinės rungtynes turnyre pasižiūrėjo net 1,4 mln. žmonių, o naujienų portale tv3.lt jos surinko dar 708 tūkst. peržiūrų.
Įdomu tai, kad Europos čempionatą šiemet pasižiūrėjo ir daugiau nei pusė Lietuvos moterų. Taip pat aktyviai lietuviai stebėjo ir TV3 komandos sukurtas laidas „Tiesiai iš Eurobasket“, kuriose jų laukė išskirtiniai reportažai tiek apie krepšininkus, tiek apie turnyrą rengusias šalis. Juos pasižiūrėjo daugiau nei pusė milijono žmonių.
Be to, lietuviai savo rinktinę palaikė dar prieš prasidedant turnyrui – kontrolines kovas iki Europos krepšinio čempionato per televiziją pasižiūrėjo beveik 1,2 mln. žmonių.
Lietuviai ne tik aktyviai čempionatą stebėjo, bet dirbo ir kitoje pusėje kamerų – būtent lietuviams patikėtos finalinių Europos krepšinio čempionato rungtynių transliacijos. Be to, ši komanda dirbs ir prie jau netrukus prasidėsiančios Eurolygos rungtynių transliacijų.
Tad nors Europos krepšinio čempionatas baigėsi, krepšinio aistros tęsiasi toliau. Populiariausias klubinis krepšinis – Eurolyga – pradedant 2025–2026 m. sezonu, nuo šiol žiūrovus pasitiks vienuose namuose, TV3 žiniasklaidos grupėje. TV3 televizija transliuos kiekvienas Kauno „Žalgirio“ kovas, o naujos kartos televizija Go3 parodys visas Eurolygos rungtynes.
Pirmosios „Žalgirio“ rungtynės išvykoje, prieš „Monaco“ klubą, laukia jau spalio 1-ąją. O prieš kiekvienas šio klubo rungtynes žiūrovai bus pakviesti ir specialiai laidai – apie Eurolygą, „Žalgirio“ krepšininkus, jų priešininkus ir kt.
Spalio 1-ąją startuos ir „Lietkabelio“ rungtynės Europos taurėje, kurias žiūrovai visą sezoną bus kviečiami sekti TV6 kanalu. Be to, šis kanalas parodys ir daugiau įvairaus krepšinio transliacijų.
Nuo rugsėjo 28-osios sekmadieniais 14 val. stebėkite Moterų Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, o vėliau tokiu pat metu šeštadieniais – ir Nacionalinės krepšinio lygos mačus. Galiausiai, būtent šis kanalas žiūrovams pristatys ir įdomiausius NBA mačus.
