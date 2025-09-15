Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Geriausiu jaunuoju EČ žaidėju pripažintas M.Muurinenas, tituluotas ir E.Atamanas

2025-09-15 08:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 08:35

Nusileidusi Europos čempionato užsklanda leido išdalinti individualius apdovanojimus.

E.Atamanas pripažintas geriausiu treneriu (BNS nuotr.)

Nusileidusi Europos čempionato užsklanda leido išdalinti individualius apdovanojimus.

0

Geriausiu turnyro treneriu pripažintas Erginas Atamanas, nuvedęs Turkiją iki sidabro medalių.

Stratego auklėtiniai finalą pasiekė nesuklupę nė karto, o kovoje dėl aukso tik po atkaklios kovos 83:88 nusileido Vokietijai.

Pasirengime turkai suklupo tik dukart – prieš lietuvius (70:91) ir būsimus Europos čempionus vokiečius (71:73).

TAIP PAT SKAITYKITE:

E.Atamanas visą čempionatą vertėsi aštuonių žmonių rotacija – Omeras Yurtsevenas, Onuralpas Bitimas, Sertačas Šanli ir Erkanas Yilmazas vidutiniškai žaidė mažiau nei po šešias minutes.

Turkams tai buvo pirmasis Europos čempionato medalis nuo sidabro 2001-aisiais, kai turnyras buvo rengtas namuose.

Geriausiu jaunuoju turnyro žaidėju pripažintas suomis Miikka Muurinenas, padėjęs komandai pasiekti pusfinalį.

18 metų 210 cm ūgio puolėjas per 11 minučių rinko 6,6 taško (35 procentai tritaškių), 1,9 atkovoto kamuolio bei 6,6 naudingumo balo. Tiesa, jaunuolis neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo.

Jam tai buvo tik trečioji vasara su Suomijos marškinėliais – 2023-aisiais jis žibėjo Europos šešiolikmečių pirmenybėse, o pernai jau žaidė olimpinėje atrankoje.

Suomiui žadamas aukštas šaukimas 2026-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje.

Geriausiai besiginančiu žaidėju pripažintas Isaacas Bonga.

25 metų 203 cm ūgio vokietis per 23 minutes rinko 9,9 taško (45 procentai tritaškių), 4,3 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo, 0,7 bloko bei 14,3 naudingumo balo.

Turnyro MVP pripažintas Dennisas Schroderis, simboliniame penkete šalia jo išsirikiavo Franzas Wagneris (Vokietija), Giannis Antetokounmpo (Graikija), Alperenas Šengunas (Turkija) bei Luka Dončičius (Slovėnija).

Antrąjį penketą sudarė Cedi Osmanas (Turkija), Lauri Markkanenas (Suomija), Jordanas Loydas (Lenkija), Deni Avdija (Izraelis) ir Nikola Jokičius (Serbija).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

