TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Pagarbą A.Mumbru pavadavusiam specialistui atidavęs D.Schroderis: pergalė – jo indėlis

2025-09-15 00:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 00:33

Vokietijos rinktinė po 32 metų pertraukos iškovojo titulą Europos čempionate, o į jį komandą tempė Dennisas Schroderis, tapęs turnyro MVP. Beje, rugsėjo 15-ąją jis šventė savo gimtadienį.

D.Schroderis tapo MVP (FIBA nuotr.)

0

„Turkija žaidė nuostabias rungtynes, Šengunas, Larkinas... Bet mes niekada nepraradome pasitikėjimo, Bonga pataikė 4 tritaškius, Obstas pataikė svarbų metimą, Theisas – irgi. Labai didžiuojuosi kiekvienu, nes visada buvome vieningi. Laimėti Pasaulio taurę ir Europos čempionatą – didelis dalykas“, – po mačo šnekėjo vokiečių vedlys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat atidavė duoklę treneriui Alanui Ibrahimagičiui, kuris visą čempionatą pavadavo negalavusį trenerį Alexą Mumbru. Finaliniame etape jis buvo su rinktine, tačiau vadovauti kaip vyr. treneris nepajėgė.

„Visų pirma – pagarba Alanui, ką darė jis, nebuvo lengva. Alexas buvo vyr. treneris, bet Alanas priėmė teisingus sprendimus, teisingus keitimus, pertraukėles. Laimėjome visas 9 rungtynes, tai viso štabo ir Ibrahimagičiaus indėlis“, – teigė D.Schroderis.

Jis taip pat džiaugėsi, kad savo pavyzdžiu gali įkvėpti jaunąją vokiečių kartą.

„Atsimenu 2019 metus, kai pralaimėjome grupių etape ir tai buvo blogi laikai, bet nuo to laiko kūrėmės kaip komanda. Herbertas paskyrė mane kapitonu, visi rūbinėje nuo to laiko tai gerbė. 2022 m. iškovojome bronzą, 2023 m. – pasaulio auksą, likome ketvirti olimpiadoje. Tai privilegija atstovauti Vokietijai. Nuostabu būti šalia tokių žmonių visą vasarą, dėl to norisi tai daryti iki 40-ties. Turime daug kylančių vaikinų, jie puikūs. 11 metų esu rinktinėje ir stengiuosi, kad vaikai įsitrauktų į krepšinį, kiltų iki NBA ir sukurtų gerbūvį savo šeimai“, – teigė jis.

