Nausėda: NATO turėtų siųsti žinią Rusijai, kad incidentai su dronais tik padidins vienybę

„Ta žinia turėtų skambėti taip: mes žinome, kad jūs tai darote sąmoningai, mes žinome, kad jūs mus testuojate ir mes jums siunčiame labai aiškų signalą, kad tai nepavyks ir kad tai tiktai dar padidins NATO, kaip organizacijos, vieningumą ir, svarbiausia, pagreitins sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą“, – LRT pirmadienį sakė šalies vadovas.
„Kartais, žinote, tokio pobūdžio iššūkiai padaro labai naudingą darbą, kadangi jie leidžia išvengti ilgų diskusijų, samprotavimų, ar čia iš tikrųjų grėsmė, ar čia tiktai menama grėsmė, kuomet susiduriama su realia grėsme. Sprendimai gimsta daug anksčiau“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) bendroje spaudos konferencijoje su NATO pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi) praėjusį penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo Rytų flango gynybą ir vykdys misiją „Eastern Sentry“.
Pasak M. Rutte, ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Aljanso generalinis sekretorius nurodė, kad stiprinimas apims tiek tradicinius karinius pajėgumus, tiek konkrečiai su dronų naudojimu susijusioms problemoms spręsti skirtus elementus.
NATO skubesnių veiksmų dėl oro gynybos ėmėsi po to, kai praėjusią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti. Maskva teigė nesitaikiusi į Lenkiją.
Remdamasis šaltiniais NATO, vokiečių leidinys „Bild“ skelbė, kad du orlaiviai buvo įskridę ir į Lietuvos oro erdvę.
Kariuomenė tuomet teigė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai trečiadienį kilo vykdyti užduoties Lietuvos oro erdvėje, tačiau galimų taikinių nefiksavo.
Pasak G. Nausėdos, ir tokie solidūs leidiniai kartais daro klaidų.
„Man nieko nežinoma, kaip nežinoma ir kitiems, – kalbėjo jis. – Taip, iš tikrųjų, naikintuvai kilo į orą, bet kilo ne dėl šito drono, apie kurį čia kalbama. Ir išaiškėjo, kad vis dėlto tie kilimai nebuvo pagrįsti, tiksliau, realiai skridusių objektų nebuvo.“
