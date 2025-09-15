Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas patenkino Nausėdos skundą VRK

2025-09-15 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 16:10

Regionų administracinis teismas pirmadienį patenkino prezidento Gitano Nausėdos skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). 

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Regionų administracinis teismas pirmadienį patenkino prezidento Gitano Nausėdos skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK). 

REKLAMA
0

VRK buvo pripažinusi, kad prieš pat rinkimus vykęs G. Nausėdos dalyvavimas laidoje „Kitokie pasikalbėjimai“ yra paslėpta politinė reklama.

Teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.

ELTA primena, kad šiemet sausį VRK nusprendė, jog pernai balandį Palangos koncertų salėje filmuota laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, bei renginio viešinimas yra laikytini paslėpta politine reklama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie pastarąją laidą viešojoje erdvėje kelti klausimai dar pernai pavasarį – svarstyta, ar toks renginys nėra politinė reklama ir vieno kandidato propagavimas. Visgi, tuo metu Prezidentūros atstovai tvirtino, kad G. Nausėda laidoje dalyvaus ne kaip kandidatas į prezidentus, bet kaip pareigas einantis šalies vadovas, todėl „Kitokie pasikalbėjimai“ nebus politinės kampanijos dalimi.

Pernai gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai prezidento poste.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų