A.Mumbru – istoriniame EČ ketverte, kur yra du lietuviai

Ispanas tapo pirmu savo šalies strategu, kuris laimėjo pirmenybes. Taip pat prisijungė prie Panagiočio Giannakio, Pranoko Lubino ir Felikso Kriaučiūno, kurie laimėjo Senojo žemyno auksą tiek kaip žaidėjai, tiek kaip treneriai.
A.Mumbru su ispanais triumfavo 2009 metais pirmenybėse Lenkijoje, o dabar tai padarė kaip treneris.
P.Lubinas 1939 metais buvo žaidžiantysis treneris, analogiška situacija buvo ir F.Kriaučiūnu, kuris auksą laimėjo dukart – 1937 m. ir 1939 m. P.Giannakis kaip žaidėjas triumfavo 1987 m., o kaip treneris – 2005 m.
