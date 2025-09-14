Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

A.Mumbru – istoriniame EČ ketverte, kur yra du lietuviai

2025-09-14 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 23:36

Su Vokietijos rinktine Europos čempionatą laimėjęs Alexas Mumbru prisijungė prie išskirtinių pasiekimų trijulės.

A.Mumbru EČ triumfavo tiek kaip žaidėjas, tiek kaip treneris (Scanpix nuotr.)

Su Vokietijos rinktine Europos čempionatą laimėjęs Alexas Mumbru prisijungė prie išskirtinių pasiekimų trijulės.

REKLAMA
0

Ispanas tapo pirmu savo šalies strategu, kuris laimėjo pirmenybes. Taip pat prisijungė prie Panagiočio Giannakio, Pranoko Lubino ir Felikso Kriaučiūno, kurie laimėjo Senojo žemyno auksą tiek kaip žaidėjai, tiek kaip treneriai.

A.Mumbru su ispanais triumfavo 2009 metais pirmenybėse Lenkijoje, o dabar tai padarė kaip treneris.

P.Lubinas 1939 metais buvo žaidžiantysis treneris, analogiška situacija buvo ir F.Kriaučiūnu, kuris auksą laimėjo dukart – 1937 m. ir 1939 m. P.Giannakis kaip žaidėjas triumfavo 1987 m., o kaip treneris – 2005 m.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų