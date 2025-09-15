Slotas po sunkios pergalės prieš „Burnley“ išskyrė sėkmės vaidmenį

„Žinau, kaip yra sunku susikurti progas prieš komandą, kuri turi 11 žaidėjų 18 jardų zonoje. Labai gerai, kad jie tai darė, nes beveik iškovojo tašką. Nesakau apie juos nieko neigiamo, tik aiškinu, kaip sunku žaisti prieš „Premier“ lygos komandą, kuri ginasi.
Jei neįmušame įvarčio po standartinės situacijos, vienintelis dalykas, ką galime padaryti, yra pasižymėti iš atviro žaidimo, o tai padaryti tokioje situacijoje yra sudėtinga. Rungtynių metu tikriausiai tikėjomės lygiųjų, bet atlikdami keitimus stengėmės išleisti į aikštę žaidėjus, kurie gali atakuoti. Galiausiai, uždirbome baudinį. Taigi, palengvėjimas, sėkmė“, – kalbėjo strategas.
Šiuo metu 12 taškų surinkęs „Liverpool“ yra vienvaldis „Premier“ lygos lyderis. Šiam klubui į nugarą alsuoja po 9 taškus surinkę „Arsenal“, „Tottenham“ ir „Bournemouth“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!