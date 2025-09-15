Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas po sunkios pergalės prieš „Burnley“ išskyrė sėkmės vaidmenį

2025-09-15 01:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 01:34

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „Burnley“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtąją pergalę. Arne Slotas po šio susitikimo pripažino, jog komandą lydėjo sėkmė.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „Burnley“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė ketvirtąją pergalę. Arne Slotas po šio susitikimo pripažino, jog komandą lydėjo sėkmė.

REKLAMA
0

„Žinau, kaip yra sunku susikurti progas prieš komandą, kuri turi 11 žaidėjų 18 jardų zonoje. Labai gerai, kad jie tai darė, nes beveik iškovojo tašką. Nesakau apie juos nieko neigiamo, tik aiškinu, kaip sunku žaisti prieš „Premier“ lygos komandą, kuri ginasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei neįmušame įvarčio po standartinės situacijos, vienintelis dalykas, ką galime padaryti, yra pasižymėti iš atviro žaidimo, o tai padaryti tokioje situacijoje yra sudėtinga. Rungtynių metu tikriausiai tikėjomės lygiųjų, bet atlikdami keitimus stengėmės išleisti į aikštę žaidėjus, kurie gali atakuoti. Galiausiai, uždirbome baudinį. Taigi, palengvėjimas, sėkmė“, – kalbėjo strategas.

Šiuo metu 12 taškų surinkęs „Liverpool“ yra vienvaldis „Premier“ lygos lyderis. Šiam klubui į nugarą alsuoja po 9 taškus surinkę „Arsenal“, „Tottenham“ ir „Bournemouth“.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų