Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Amorimas po skaudaus pralaimėjimo neplanuoja keisti savo filosofijos

2025-09-15 01:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 01:22

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame miesto derbyje 0:3 nusileido „Manchester City“ futbolininkams. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas po šio susitikimo teigė, jog neplanuoja keisti savo žaidimo filosofijos.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame miesto derbyje 0:3 nusileido „Manchester City“ futbolininkams. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas po šio susitikimo teigė, jog neplanuoja keisti savo žaidimo filosofijos.

REKLAMA
0

„Nekeisiu savo filosofijos. Jei „Man Utd“ vadovybė nori, kad ji pasikeistų, tuomet reikia keisti žmogų. Tuo tarpu aš žaisiu rungtynes savo stiliumi tol, kol pats norėsiu tai pakeisti. Suprantu jūsų klausimą, tai nėra tas rekordas, kurio turėtų siekti klubas. Visgi yra daug dalykų, kurie nutiko pastaraisiais mėnesiais, apie kuriuos jūs nežinote.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aš viską suprantu. Normalu, jei fanai praranda tikėjimą, tačiau nesutinku, kad mes nežaidžiame geriau. Mes žaidžiame geriau, rezultatai to neparodo. Mano žinutė – padarysiu viską. Atiduosiu viską. Aš kenčiu labiau nei gerbėjai.

REKLAMA
REKLAMA

Mes kuriame dalykus, tačiau turime laimėti. Nemačiau nei vieno žaidėjo savo komandoje, kuris neatiduotų maksimumo. Kartais jaučiu, kad galėjome nubėgti daugiau, tačiau šį kartą taip nėra. Tai yra mano, o ne jų kaltė“, – kalbėjo strategas.

„Raudonieji velniai“ po ketverių sužaistų rungtynių turi vietiniame čempionate surinkę vos 4 taškus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų