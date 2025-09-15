Amorimas po skaudaus pralaimėjimo neplanuoja keisti savo filosofijos

„Nekeisiu savo filosofijos. Jei „Man Utd“ vadovybė nori, kad ji pasikeistų, tuomet reikia keisti žmogų. Tuo tarpu aš žaisiu rungtynes savo stiliumi tol, kol pats norėsiu tai pakeisti. Suprantu jūsų klausimą, tai nėra tas rekordas, kurio turėtų siekti klubas. Visgi yra daug dalykų, kurie nutiko pastaraisiais mėnesiais, apie kuriuos jūs nežinote.
Aš viską suprantu. Normalu, jei fanai praranda tikėjimą, tačiau nesutinku, kad mes nežaidžiame geriau. Mes žaidžiame geriau, rezultatai to neparodo. Mano žinutė – padarysiu viską. Atiduosiu viską. Aš kenčiu labiau nei gerbėjai.
Mes kuriame dalykus, tačiau turime laimėti. Nemačiau nei vieno žaidėjo savo komandoje, kuris neatiduotų maksimumo. Kartais jaučiu, kad galėjome nubėgti daugiau, tačiau šį kartą taip nėra. Tai yra mano, o ne jų kaltė“, – kalbėjo strategas.
„Raudonieji velniai“ po ketverių sužaistų rungtynių turi vietiniame čempionate surinkę vos 4 taškus.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!