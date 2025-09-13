Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Newcastle United“ naujoko Nicko Woltemade įvartis iškovojo ekipai pirmą pergalę „Premier“ lygoje

2025-09-13 19:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 19:38

Anglijos „Premier“ lygoje pirmąją sezono pergalę pasiekė „Newcasle United“.

Nickas Woltemade`as | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pirmąją sezono pergalę pasiekė „Newcasle United“.

REKLAMA
0

Po trijų nesėkmingų bandymų įsirašyti tris taškus, „Newcastle“ tai galiausiai padarė 4-ajame ture. Jie 1:0 palaužė lygos autsaiderę „Wolves“ komandą.

Pergalę „Newcastle“ komandai atnešė brangiausias šios komandos pirkinys Nickas Woltemade`as. Debiutinėse rungtynėse 85 milijonus eurų kainavęs vokietis laimėjo dvikovą ore ir galva nuginklavo oponentų vartininką.

Kitose šios dienos „Premier“ lygos rungtynėse „Bournemouth“ 2:1 palaužė „Brighton“, „Fulham“ 1:0 nugalėjo „Leeds“, o „Crystal Palace“ ir „Sunderland“ bei „Everton“ ir „Aston Villa“ akistatos baigėsi lygiosiomis 0:0.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų