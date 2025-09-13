„Newcastle United“ naujoko Nicko Woltemade įvartis iškovojo ekipai pirmą pergalę „Premier“ lygoje

Po trijų nesėkmingų bandymų įsirašyti tris taškus, „Newcastle“ tai galiausiai padarė 4-ajame ture. Jie 1:0 palaužė lygos autsaiderę „Wolves“ komandą.
Pergalę „Newcastle“ komandai atnešė brangiausias šios komandos pirkinys Nickas Woltemade`as. Debiutinėse rungtynėse 85 milijonus eurų kainavęs vokietis laimėjo dvikovą ore ir galva nuginklavo oponentų vartininką.
Kitose šios dienos „Premier“ lygos rungtynėse „Bournemouth“ 2:1 palaužė „Brighton“, „Fulham“ 1:0 nugalėjo „Leeds“, o „Crystal Palace“ ir „Sunderland“ bei „Everton“ ir „Aston Villa“ akistatos baigėsi lygiosiomis 0:0.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!