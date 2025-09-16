Tinchas iškovojo pasaulio lengvosios atletikos čempiono titulą, Holloway era baigėsi

Naujuoju pasaulio čempionu 110 m barjeriniame bėgime tapo amerikietis Cordellas Tinchas, finišavęs per 12.99 sek. Už jo liko du jamaikiečiai – Orlando Bennettas (13.08) bei Tyleris Masonas (13.12).
Šveicaras Jasonas Josephas dar prieš pirmąjį barjerą finale sulėtino tempą ir, panašu, patyrė traumą.
Cordell Tinch🇺🇸 wins the world title in the men’s 110m hurdles in 12.99s
Jamaica occupies the rest of the podium with Orlando Bennett🇯🇲 running a PB of 13.08s to take silver and Tyler Mason🇯🇲 equaling his PB of 13.12s to take bronze pic.twitter.com/UJlsJiiu3x— Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 16, 2025
3 kartus iš eilės pasaulio čempionu tapęs amerikietis Grantas Holloway šį kartą net nepateko į finalą. Pusfinalyje JAV žvaigždės laikas tebuvo 17-as (13.52).
G. Holloway dar atrankoje nebuvo patenkintas savo bėgimu ir neva klausinėjo savęs, ką daro blogai.
When he finished he said to himself, “What am I doing wrong?” The camera caught it…hope he figure it out I know he’s frustrated. #WorldAthleticsChamps https://t.co/vfMJhQ9X2g— YankeesPride⚾️ (@RPennington28) September 15, 2025
G. Holloway 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. laimėjo pasaulio čempionatą, 2021 m. pelnė olimpinį sidabrą, 2024 m. – olimpinį auksą, o 2022 m., 2024 m. ir 2025 m. tapo pasaulio uždarų patalpų čempionu (ten bėgama 60 m distancija – aut. past.).
