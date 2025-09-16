Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Tinchas iškovojo pasaulio lengvosios atletikos čempiono titulą, Holloway era baigėsi

2025-09-16 16:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 16:35

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Grantas Holloway | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

0

Naujuoju pasaulio čempionu 110 m barjeriniame bėgime tapo amerikietis Cordellas Tinchas, finišavęs per 12.99 sek. Už jo liko du jamaikiečiai – Orlando Bennettas (13.08) bei Tyleris Masonas (13.12).

Šveicaras Jasonas Josephas dar prieš pirmąjį barjerą finale sulėtino tempą ir, panašu, patyrė traumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

3 kartus iš eilės pasaulio čempionu tapęs amerikietis Grantas Holloway šį kartą net nepateko į finalą. Pusfinalyje JAV žvaigždės laikas tebuvo 17-as (13.52).

G. Holloway dar atrankoje nebuvo patenkintas savo bėgimu ir neva klausinėjo savęs, ką daro blogai.

G. Holloway 2019 m., 2022 m. ir 2023 m. laimėjo pasaulio čempionatą, 2021 m. pelnė olimpinį sidabrą, 2024 m. – olimpinį auksą, o 2022 m., 2024 m. ir 2025 m. tapo pasaulio uždarų patalpų čempionu (ten bėgama 60 m distancija – aut. past.).

