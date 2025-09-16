Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Dovilė Kilty pasaulio lengvosios atletikos čempionate paskutinę akimirką liko už finalo borto

2025-09-16 14:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 14:53

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate antradienį per plauką nuo moterų trišuolio finalo buvo Dovilė Kilty.

Dovilė Kilty | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate antradienį per plauką nuo moterų trišuolio finalo buvo Dovilė Kilty.

REKLAMA
0

Lietuvė pirmu bandymu nušoko 13,84 metro ir įsitaisė 12-uke. Antru mėginimu D. Kilty dar pagerino rezultatą (13,86) ir rikiavosi 12-a. Trečias lietuvės bandymas nebuvo įskaitytas.

D. Kilty iki paskutinės kvalifikacijos akimirkos laikėsi 12-uke, kas jai būtų garantavę vietą finale. Deja, tada lemiamą žodį tarė Europos vicečempionė turkė Tugba Danismaz. Ji atliko paskutinį kvalifikacijos bandymą ir nušoko 14 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Kilty varžybas baigė 13-a ir 14 cm atsiliko nuo paskutinį kelialapį į finalą nugvelbusios turkės. Lietuvė tokios aukštos vietos pasaulio čempionate dar nebuvo užėmusi.

REKLAMA
REKLAMA

Net po 17 mėnesių pertraukos grįžo sunkią traumą išsigydžiusi pasaulio rekordininkė venesuelietė Yulimar Rojas. Ji nušoko 14,49 m ir su antru rezultatu pateko į finalą. Toliau kvalifikacijoje šoko tik kubietė Leyanis Perez Hernandez (14,66).

REKLAMA

Kvalifikacijos lyderės:

Šuolio į tolį legenda serbė Ivana Španovič, perėjusi į trišuolį, liko 15-a (13,82). Po traumos grįžusi italė Dariya Derkach buvo 22-a (13,69), o praėjusio Europos čempionato bronzos medalininkė prancūzė Ilionis Guillaume (13,38) – vos 33-ia.

Praėjusių metų Europos čempionė Ana Peleteiro Tokijuje nestartuoja. Sportininkė neseniai patyrė persileidimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų