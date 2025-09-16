Dovilė Kilty pasaulio lengvosios atletikos čempionate paskutinę akimirką liko už finalo borto

Lietuvė pirmu bandymu nušoko 13,84 metro ir įsitaisė 12-uke. Antru mėginimu D. Kilty dar pagerino rezultatą (13,86) ir rikiavosi 12-a. Trečias lietuvės bandymas nebuvo įskaitytas.
D. Kilty iki paskutinės kvalifikacijos akimirkos laikėsi 12-uke, kas jai būtų garantavę vietą finale. Deja, tada lemiamą žodį tarė Europos vicečempionė turkė Tugba Danismaz. Ji atliko paskutinį kvalifikacijos bandymą ir nušoko 14 m.
D. Kilty varžybas baigė 13-a ir 14 cm atsiliko nuo paskutinį kelialapį į finalą nugvelbusios turkės. Lietuvė tokios aukštos vietos pasaulio čempionate dar nebuvo užėmusi.
Net po 17 mėnesių pertraukos grįžo sunkią traumą išsigydžiusi pasaulio rekordininkė venesuelietė Yulimar Rojas. Ji nušoko 14,49 m ir su antru rezultatu pateko į finalą. Toliau kvalifikacijoje šoko tik kubietė Leyanis Perez Hernandez (14,66).
Kvalifikacijos lyderės:
Šuolio į tolį legenda serbė Ivana Španovič, perėjusi į trišuolį, liko 15-a (13,82). Po traumos grįžusi italė Dariya Derkach buvo 22-a (13,69), o praėjusio Europos čempionato bronzos medalininkė prancūzė Ilionis Guillaume (13,38) – vos 33-ia.
Praėjusių metų Europos čempionė Ana Peleteiro Tokijuje nestartuoja. Sportininkė neseniai patyrė persileidimą.
