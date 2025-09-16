FutbolasLT_S05E03: Sorry, šaika, aš pasiliksiu (prie savo)

Visgi, startiniu tinklalaidės akordu tapo ne „Žalgirio“ lietuviškumas, o A lygos 28 turo rungtynėse skirti baudiniai. Šiauliuose net ir VAR peržiūra nepakeitė arbitro Roberto Šmito nusistatymo, Gargžduose Liviu Antalio aktorinis meistriškumas neabejotinai prisidėjo prie Manfredo Lukjančuko sprendimo, o Marijampolėje kitokių alternatyvų Robertas Valikonis nelabai ir turėjo.
Aptarę baudinius ir sudėlioję esminius A lygos 28 turo rungtynių akcentus, tinklalaidės kūrėjai pasilabino su Lapėse naują karjeros puslapį verčiančiu geriausiu 2015 m. Lietuvos futbolininku Luku Spalviu, po to Karolis išsamiai papasakojo apie Lietuvos žurnalistų bronzinį savaitgalį Druskininkuose, o Aurimas ir Evaldas pasidalino pastebėjimais iš Jonavoje vykusio Lietuvos salės futbolo Supertaurės Finalinio 4-o rungtynių.
Europos salės futbolo čempionatui skirtoje rubrikoje į visus tinklalaidės kūrėjų klausimus atsakė „Kauno Žalgirio“ vartininkų treneris Arsenijus Buinickis, o po jo į žiūrovų klausimus atsakė ir patys „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai!
Temos:
00:00 „Šiauliai“ 0:1 „Hegelmann“
12:39 „Banga“ 0:2 „Žalgiris“
21:39 Čeburinas geriausias liepos-rugpjūčio mėnesių „A lygos“ treneris
22:49 „Sūduva“ 1:1 „Panevėžys“ ir baudinys
29:36 „Džiugas“ 1:1 „Dainava“
37:20 „Kauno Žalgiris“ 6:1 „Riteriai“
44:02 Geriausi 28-ojo „A lygos“ turo žaidejai ir 29-ojo turo spėjimai
53:39 Skambutis trenerio karjerą pradėjusiam Lukui Spalviui
1:03:48 Europos žurnalistų čempionatas
1:13:49 LFF futsal taurės turnyras
1:23:10 Skambutis Arsenijui Buinickiui
1:40:28 Lietuvos paplūdimio rinktinė
1:43:12 Žiurovų klausimai
