Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

FutbolasLT_S05E03: Sorry, šaika, aš pasiliksiu (prie savo)

2025-09-16 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 15:00

Vilniaus „Žalgirio“ sudėtyje Gargžduose po ilgos pertraukos vienu metu aikštėje žaidė 6 Lietuvos futbolininkai, o „FutbolasLT“ tinklalaidės įrašui antrą sykį iš eilės susirinko patikrintas Fotelių Ekspertų trio – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

Vilniaus „Žalgirio“ sudėtyje Gargžduose po ilgos pertraukos vienu metu aikštėje žaidė 6 Lietuvos futbolininkai, o „FutbolasLT“ tinklalaidės įrašui antrą sykį iš eilės susirinko patikrintas Fotelių Ekspertų trio – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas.

REKLAMA
0

Visgi, startiniu tinklalaidės akordu tapo ne „Žalgirio“ lietuviškumas, o A lygos 28 turo rungtynėse skirti baudiniai. Šiauliuose net ir VAR peržiūra nepakeitė arbitro Roberto Šmito nusistatymo, Gargžduose Liviu Antalio aktorinis meistriškumas neabejotinai prisidėjo prie Manfredo Lukjančuko sprendimo, o Marijampolėje kitokių alternatyvų Robertas Valikonis nelabai ir turėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aptarę baudinius ir sudėlioję esminius A lygos 28 turo rungtynių akcentus, tinklalaidės kūrėjai pasilabino su Lapėse naują karjeros puslapį verčiančiu geriausiu 2015 m. Lietuvos futbolininku Luku Spalviu, po to Karolis išsamiai papasakojo apie Lietuvos žurnalistų bronzinį savaitgalį Druskininkuose, o Aurimas ir Evaldas pasidalino pastebėjimais iš Jonavoje vykusio Lietuvos salės futbolo Supertaurės Finalinio 4-o rungtynių.

REKLAMA
REKLAMA

Europos salės futbolo čempionatui skirtoje rubrikoje į visus tinklalaidės kūrėjų klausimus atsakė „Kauno Žalgirio“ vartininkų treneris Arsenijus Buinickis, o po jo į žiūrovų klausimus atsakė ir patys „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai!

REKLAMA

Temos:

00:00 „Šiauliai“ 0:1 „Hegelmann“

12:39 „Banga“ 0:2 „Žalgiris“

21:39 Čeburinas geriausias liepos-rugpjūčio mėnesių „A lygos“ treneris

22:49 „Sūduva“ 1:1 „Panevėžys“ ir baudinys

29:36 „Džiugas“ 1:1 „Dainava“

37:20 „Kauno Žalgiris“ 6:1 „Riteriai“

44:02 Geriausi 28-ojo „A lygos“ turo žaidejai ir 29-ojo turo spėjimai

53:39 Skambutis trenerio karjerą pradėjusiam Lukui Spalviui

1:03:48 Europos žurnalistų čempionatas

1:13:49 LFF futsal taurės turnyras

1:23:10 Skambutis Arsenijui Buinickiui

1:40:28 Lietuvos paplūdimio rinktinė

1:43:12 Žiurovų klausimai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų