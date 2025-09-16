Carabetchi po dar vienos WU-17 rinktinės stovyklos: „Jaučiamės kaip šeima“

Kaune lietuvaitės po atkaklios kovos 3:2 nugalėjo Lietuvos moterų A lygos atstoves Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkes.
Po šios stovyklos ją pakomentavo rinktinės vyriausiasis treneris Vadimas Carabetchi.
„Manau, kad šios rungtynės buvo geras testas mūsų merginoms – labai geras išbandymas abejoms komandoms. Buvo smagu vėl pamatyti merginas aikštėje po kurio laiko, rungtynėse jos pademonstravo puikią kovos dvasią ir drąsą prieš vyresnes ir labiau patyrusias varžoves“, – reziumavo treneris.
Taip pat jis liko patenkintas ir tuo, kad rungtynėse mūsiškėms pavyko pasižymėti trimis įvarčiais.
„Taip, tai mane tikrai tenkina, visgi turėjome ir daugiau gerų šansų pasižymėti ir turėjome juos išnaudoti. Pastarųjų keleto rungtynių metu progų realizacija mūsų komandoje šiek tiek šlubavo“, – šyptelėjo strategas.
Paklaustas apie tai, kokie buvo esminiai akcentai šios stovykos ir rungtynių metu, specialistas išskyrė keletą esminių akcentų.
„Pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjome pritaikyti, buvo skirti būsimoms varžovėms Švedijai ir Maltai analizuoti. Taip pat norėjome pridėti keletą detalių, ties kuriomis neturėjome laiko dirbti pastarosiose stovyklose.
Norime padėkoti ir LMFA direktorei Mildai Liužinaitei, kuri mums padėjo organizuojant šią reikalingą stovyklą“, – pasakojo treneris.
Jau gana greitai Lietuvos rinktinė pradės pasirodymą Europos čempionato atrankoje, kur jos Maltoje žais su Maltos ir Švedijos rinktinėmis.
V. Carabetchi išskyrė, kas jį labiausiai tenkina ir kas labiausiai neramina prieš laukiančius startus oficialiame turnyre.
„Visų pirma, esu labai patenkintas merginų vienybe ir nuotaika stovyklų metu – jaučiamės tikra šeima ir nusiteikę kautis vienas už kitą. Aikštėje futbolininkės mąsto kaip viena komanda, pastarosios stovyklos treniruotės man tikrai paliko įspūdį, mat merginos puikiai atsiminė savo roles ir pavyko palaikyti gerą intensyvumą.
Esu įsitikinęs, kad atrankoje jos viską paliks aikštėje, kovos už savo šalį ir kausis dėl teigiamų rezultatų.
Kalbant apie faktorius, kuriuos reikia pagerinti – jokia komanda nėra tobula, tad tokių visada bus. Svarbu yra tinkamas požiūris šalia aikštės ir drąsa žaidžiant su kamuoliu, tai pas mus gerėja. Turime nepamiršti, kad rungtynėse praleidome du įvarčius, tad kitoje stovykloje sunkus darbas tęsis toliau“, – užbaigė jis.
