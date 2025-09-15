Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

A lygoje liepos - rugpjūčio mėnesiais geriausiais tapo Jankauskas, Čeburinas ir Kaderas

2025-09-15 19:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 19:41

Liepos–rugpjūčio mėnesį Lietuvos futbolo A lygoje ryškiai sužibėjo atakuojančių žaidėjų duetas, kuriam, tikėtina, pavyks nutraukti ilgą Vilniaus „Žalgirio“ atstovų dominavimą rezultatyviausių sezono futbolininkų gretose.

Eligijus Jankauskas | Klubo nuotr.

Liepos–rugpjūčio mėnesį Lietuvos futbolo A lygoje ryškiai sužibėjo atakuojančių žaidėjų duetas, kuriam, tikėtina, pavyks nutraukti ilgą Vilniaus „Žalgirio“ atstovų dominavimą rezultatyviausių sezono futbolininkų gretose.

REKLAMA
0

Suskaičiavus tinklalaidžių vedėjų, komentatorių bei dešimties klubų kapitonų balsus, kuriais pasidalino Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA), geriausiu liepos–rugpjūčio mėnesio žaidėju pripažintas Eligijus Jankauskas. FA „Šiauliai“ atakų lyderis per 9 dvikovų atkarpą pelnė 7 įvarčius bei atliko rezultatyvų perdavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausio trenerio įvertinimo sulaukė su „Žalgiriu“ atsisveikinęs strategas Vladimiras Čeburinas. Jo vadovaujama komanda per praėjusių poros mėnesių atkarpą surinko daugiausiai taškų ir per 9 mačus pralaimėjo tik kartą.

REKLAMA
REKLAMA

Jaunų žaidėjų kategorijoje labiausiai pasižymėjo Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos puolėjas Kaderas Njoya Abdelas. Kamerūniečio sąskaitoje – 8 dvikovos, 6 įvarčiai ir rezultatyvus perdavimas.

REKLAMA

Kovo, gegužės ir birželio mėnesį geriausiais žaidėjais tapo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – Amine‘as Benchaibas, Dejanas Georgijevičius bei Gratas Sirgėdas, balandį – Leo Ribeiro iš „Hegelmann“ ekipos.

Tarp trenerių kovą pasižymėjo Marijampolės „Sūduvai“ vadovaujantis Donatas Vencevičius, o balandį – prie FA „Šiauliai“ vairo stovintis Dainis Kazakevičius. Gegužės ir birželio mėnesį laurus susižėrė „Kauno Žalgiryje“ besidarbuojantis Eivinas Černiauskas.

Buvęs „Kauno Žalgirio“ atstovas Romualdas Jansonas geriausiu jaunuoju futbolininku buvo pripažintas kovą bei gegužę, balandį tokiu pasiekimu išsiskyrė su Alytaus DFK „Dainava“ atsisveikinęs Davoras Rakičius, birželį – kitas dainaviečių puolėjas Krystianas Okoniewskis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų