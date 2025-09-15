LFF futsal supertaurę iškovojo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai

Kovoje dėl trečiosios vietos „Akmenės krašto“ futbolininkai 5:1 įveikė Vilkaviškio „Brukliną“ ir pirmąkart klubo istorijoje tapo mažosios taurės savininkais.
Dramatiškas finalo rungtynes „Vikingai“ pradėjo tos pačios sudėties kaip ir pusfinalio akistatą su „Bruklinu“. Tuo metu „Kauno Žalgirio“ penkete buvo atliktas priverstinis keitimas – vietoj diskvalifikuoto Viniciaus, nuo pirmų akimirkų į aikštę žengė Tomas Bučma.
Dvikovos pradžia visiškai priklausė „Kauno Žalgiriui“ ir „Vikingų“ vartininkui Karoliui Čirbai. Vos per kelias minutes žalgiriečiai ne kartą grasino Lietuvos rinktinės vartininkui, tačiau įveikti jo nesugebėjo.
Pirmasis rungtynių įvartis buvo įmuštas dar neįpusėjus pirmajam kėliniui. Po „Kauno Žalgirio“ klaidos, „Vikingų“ legionierius iš Kolumbijos Carlosas Arturo Sepulveda pabėgo vienas prieš varžovų vartininką Ernestą Lukaševič. Pastarasis kiek paliko vartus, C. A. Sepulveda perkėlė jį ir išvedė savo komandą į priekį.
Kauniečiai nesutriko ir vos po kelių minučių Konstantinas Bondarenko smūgiu iš dešiniojo krašto rezultatą išlygino. Per likusią pirmojo kėlinio dalį įvarčių daugiau įmušta nebuvo, užtat buvo parodytos keturios geltonos kortelės.
Arčiausiai įvarčio pirmajame kėlinyje buvo Claytonas Soarezas iš „Vikingų“. Už šeštąją „Kauno Žalgirio“ pražangą likus žaisti 46 sekundes, į šios komandos vartus buvo skirtas dešimties metrų baudinys. C. Soarezas stojo prie žymos, tačiau įveikti kauniečių devyniolikmečio vartininko E. Lukaševič nesugebėjo.
Antrasis kėlinys emocijų lygiu pirmajam nenusileido. Per jį „Kauno Žalgiris“ įmušė du įvarčius, lėmusius klubui dar vieną titulą. Iš pradžių pasižymėjo stulpo pozicijoje žaidęs Vladimiras Derendiajevas, o kiek vėliau – identiškoje situacijoje atsidūręs Joao Vitoras De Souza.
Po šio įvarčio „Vikingų“ vyriausiasis treneris Ricardo Jimenezas paprašė minutės pertraukėlės, o po jos vartininką pakeitė penktu aikštės žaidėju. Šis sumanymas „Vikingų“ neišgelbėjo.
Dar prieš didįjį finalą dėl trečios vietos susikovė „Bruklinas“ ir „Akmenės kraštas“. Nors rungtynių pradžioje kamuolį ilgiau valdė Oleksandro Danylenko auklėtiniai, tačiau pirmoji proga priklausė „Bruklinui“. Šalia baudos aikštelės patogioje pozicijoje atsidūręs Vinicius Moreira smūgiavo vieš vartų. Tas pats V. Moreira tapo ir pirmojo įvarčio autoriumi, kai suskubęs prie varžovų vartininko atmušto kamuolio maždaug iš metro pasiuntė jį į tinklą.
„Bruklinui“ pirmaujant, abi komandos iki pertraukos turėjo dar po vieną gerą galimybę pasižymėti. Vilkaviškiečiai ta galimybe nepasinaudojo, „Akmenės kraštas“ po Klauso Andersono Ferreiros tikslaus smūgio rezultatą išlygino.
Tuo įvarčiu brazilas pradėjo antrą šou per dvi dienas. Antrajame kėlinyje jis pelnė dar tris įvarčius ir tapo svarbiausiu veiksniu vedant „Akmenės kraštą į pergalę. Beveik įpusėjus antrajam kėliniui, iš kairiojo krašto puikiu smūgiu į tolimąjį vartų kampą jis išvedė savo komandą į priekį, o dar po minutės, pasinaudojęs vartininko klaida, užfiksavo hetriką.
Po tokio nokdauno „Bruklino“ vyriausiasis treneris Kirilas Krasij paprašė minutės pertraukėlės, po kurios vartininką pakeitė penktu aikštės žaidėju. Šis sprendimas nepasiteisino. Perėmęs kamuolį, tolimu smūgiu beveik per visą aikštę į tuščius vartus pasižymėjo Felipe De Oliveira, o dar po kelių minučių taip pat smūgiu į tuščius vartus pasižymėjo K. Adersonas Ferreira, komandos pranašumą padidindamas iki 5:1. Geriausiam „Akmenės krašto“ žaidėjui tai buvo jau aštuntas įvartis per dvejas rungtynes.
Iki dvikovos pabaigos dar buvo likusios kelios minutės, tačiau per jas rezultatas nepasikeitė.
Geriausiu turnyro žaidėju pripažintas net keturis baudinius per pusfinalio ir finalo dvikovas atrėmęs E. Lukaševič. Naujasis futsal A lygos sezonas startuos po dviejų savaičių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!