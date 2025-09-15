Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Italijoje tapo turnyro nugalėtojais

2025-09-15 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 14:35

Sekmadienį Italijoje finišavo Europos paplūdimio futbolo čempionato B diviziono superfinalo turnyras, kuriame triumfavo Lietuvos rinktinė.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Sekmadienį Italijoje finišavo Europos paplūdimio futbolo čempionato B diviziono superfinalo turnyras, kuriame triumfavo Lietuvos rinktinė.

0

Lietuviai jau šeštadienį užsitikrino patekimą į A diviziono kovas, o sekmadienį sėkmingai užbaigė pradėtą darbą, kai po atkaklios kovos rezultatu 4:3 (1:1, 0:1, 3:1) pranoko Rumunijos futbolininkus.

Priminsime, kad lietuviai B divizione jau buvo triumfavę ir 2023-aisiais, pernai jiems teko iš A diviziono nusileisti atgal, o kitąmet mūsiškių vėl lauks testai su pajėgiausiomis mūsų žemyno komandomis.

Rumunai finalinėse rungtynėse mušė pirmi, tačiau pirmam kėliniui artėjant prie pabaigos rezultatą išlygino Jonas Lebedevas.

Po pertraukėlės vienu įvarčiu vėl pasižymėjo varžovai, kurie prieš paskutinį kėlinį susikūrė minimalų pranašumą.

Visgi lietuviai rankų nenuleido ir trečiame kėlinyje ėmė dominuoti. Du kartus tiksliai mušė Mantas Makutunovičius, vieną tikslų smūgį pridėjo Romuald Kliukoit ir lietuviai pirmą kartą išsiveržė į priekį.

Nors rumunai vienu tiksliu smūgiu rezultatą dar sušvelnino, tačiau lietuviai sėkmingai atsilaikė ir iškovojo nugalėtojų vardus.

Naudingiausiu turnyro žaidėju išrinktas Mantas Makutunovičius, geriausiu vartininku tapo Modestas Kulikauskas.

