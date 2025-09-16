Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Tūkstančių fanų palaikymas ir kova su „drifto“ titanu: Benediktas Čirba finišavo „Drift Masters“ serijoje

2025-09-16 12:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 12:01

Praėjusį savaitgalį Varšuvos nacionalinis stadionas virto pragaro mašina. 50 tūkst. šonaslydžio gerbėjų stebėjo finalinį „Drift Masters“ Europos čempionato etapą.

Benediktas Čirba (nuotr. komandos archyvo)

Praėjusį savaitgalį Varšuvos nacionalinis stadionas virto pragaro mašina. 50 tūkst. šonaslydžio gerbėjų stebėjo finalinį „Drift Masters“ Europos čempionato etapą.

REKLAMA
0

Po septynių etapų kovos čempionu buvo karūnuotas airis Conoras Shanahanas. Vieninteliam serijoje startavusiam lietuviui Benediktui Čirbai tai buvo sudėtingo sezono pabaiga, kurią vainikavo įsimintina kova su vienu stipriausių pasaulio pilotų ir galutinė 25-oji vieta metinėje įskaitoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kelias į finalines kovas nebuvo lengvas. Iš 48 dalyvių į porinių važiavimų etapą pateko tik 32 greičiausieji. B. Čirbos kvalifikacinis rezultatas (89,5 balo) lėmė, kad jau TOP32 etape jo varžovu tapo tikra šonaslydžio legenda – airis Jamesas Deane‘as.

REKLAMA

Turėdamas vos kelis treniruočių ratus, lietuvis socialiniuose tinkluose pažadėjo: „Jokių ilgų įžangų. Rytoj tik gazas dugnas.“ Ir savo pažadą ištesėjo. Dvikova tarp lietuvio ir airio privertė ošti pilnutėlį stadioną, tačiau teisėjai vienbalsiu sprendimu pergalę skyrė labiau patyrusiam J. Deane‘ui.

Moralinė pergalė – sirgalių ovacijos

Nors kova baigėsi pralaimėjimu, tai, kas vyko po jos, tapo bene ryškiausiu lietuvio sezono akcentu. Prie stadiono susibūrusi didžiulė lietuvių sirgalių minia pasitiko sportininką griausmingomis skanduotėmis „Čirba, Čirba!“. Po sunkaus ir duobėto sezono toks palaikymas B. Čirbai tapo svarbiausia moraline pergale.

REKLAMA
REKLAMA

Finaliniame etape netrūko dramos ir bendroje įskaitoje. Vienas iš pretendentų į titulą, lenkas Piotras Wiecekas, dėl techninio gedimo pasitraukė jau TOP32 etape. Tai automatiškai užtikrino čempiono titulą airiui Conorui Shanahanui, kuris, nejausdamas spaudimo, laimėjo ir patį finalinį etapą.

Galutinėje 2025 metų sezono rikiuotėje Benediktas Čirba užėmė 25-ąją vietą. Nors rezultatas galbūt neatspindi viso potencialo, kovinga dvasia dvikovoje su šonaslydžio elito atstovu ir neįtikėtinas fanų palaikymas Varšuvoje įrodė, kad lietuvis išlieka vienu ryškiausių ir labiausiai mylimų pilotų Europos šonaslydžio scenoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų