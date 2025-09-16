Tūkstančių fanų palaikymas ir kova su „drifto“ titanu: Benediktas Čirba finišavo „Drift Masters“ serijoje

Po septynių etapų kovos čempionu buvo karūnuotas airis Conoras Shanahanas. Vieninteliam serijoje startavusiam lietuviui Benediktui Čirbai tai buvo sudėtingo sezono pabaiga, kurią vainikavo įsimintina kova su vienu stipriausių pasaulio pilotų ir galutinė 25-oji vieta metinėje įskaitoje.
Kelias į finalines kovas nebuvo lengvas. Iš 48 dalyvių į porinių važiavimų etapą pateko tik 32 greičiausieji. B. Čirbos kvalifikacinis rezultatas (89,5 balo) lėmė, kad jau TOP32 etape jo varžovu tapo tikra šonaslydžio legenda – airis Jamesas Deane‘as.
Turėdamas vos kelis treniruočių ratus, lietuvis socialiniuose tinkluose pažadėjo: „Jokių ilgų įžangų. Rytoj tik gazas dugnas.“ Ir savo pažadą ištesėjo. Dvikova tarp lietuvio ir airio privertė ošti pilnutėlį stadioną, tačiau teisėjai vienbalsiu sprendimu pergalę skyrė labiau patyrusiam J. Deane‘ui.
Moralinė pergalė – sirgalių ovacijos
Nors kova baigėsi pralaimėjimu, tai, kas vyko po jos, tapo bene ryškiausiu lietuvio sezono akcentu. Prie stadiono susibūrusi didžiulė lietuvių sirgalių minia pasitiko sportininką griausmingomis skanduotėmis „Čirba, Čirba!“. Po sunkaus ir duobėto sezono toks palaikymas B. Čirbai tapo svarbiausia moraline pergale.
Finaliniame etape netrūko dramos ir bendroje įskaitoje. Vienas iš pretendentų į titulą, lenkas Piotras Wiecekas, dėl techninio gedimo pasitraukė jau TOP32 etape. Tai automatiškai užtikrino čempiono titulą airiui Conorui Shanahanui, kuris, nejausdamas spaudimo, laimėjo ir patį finalinį etapą.
Galutinėje 2025 metų sezono rikiuotėje Benediktas Čirba užėmė 25-ąją vietą. Nors rezultatas galbūt neatspindi viso potencialo, kovinga dvasia dvikovoje su šonaslydžio elito atstovu ir neįtikėtinas fanų palaikymas Varšuvoje įrodė, kad lietuvis išlieka vienu ryškiausių ir labiausiai mylimų pilotų Europos šonaslydžio scenoje.
