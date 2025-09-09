Benedikto Čirbos triumfas Rygoje: pergalė „Raganų katile“ atvėrė kelią antrajam Baltijos čempiono titului

Po atkaklių ir randais paženklintų kovų nugalėtojo taurę į viršų kėlė lietuvis Benediktas Čirba. Ši pergalė jam leido įsiveržti į pirmąją vietą bendroje čempionato įskaitoje ir atverti kelią antrajam Baltijos čempiono titului.
Kelias iki finalo lietuviui nebuvo lengvas. Nors kvalifikacijoje jis užėmė šeštą vietą, poriniuose važiavimuose B. Čirba demonstravo čempionišką charakterį.
TOP16 etape po pakartotinės kovos jis palaužė esto Siimo Oskaro Hallo pasipriešinimą, tačiau pats atsitrenkė į barjerus ir apgadino bolido kėbulą.
Vėliau jam teko susikauti ir su komandos draugu Gustu Valainiu, o pusfinalyje – įveikti Latvijos drifto žvaigždę Kristapą Blušą. Didžiajame finale B. Čirba susitiko su kitu latviu Jāniu Bērziņšu ir po bekompromisės kovos išplėšė pergalę.
Po šios pergalės B. Čirba tapo vienvaldžiu čempionato lyderiu ir prieš paskutinį etapą turi sukaupęs solidžią 116 taškų persvarą.
Tai jam suteikia puikias galimybes antrą kartą karjeroje tapti Baltijos drifto čempionu. Tačiau poilsiui laiko nėra – jau šį savaitgalį lenktynininkas startuos finaliniame „Drift Masters Grand Prix“ etape Lenkijoje.
