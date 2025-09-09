Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Benedikto Čirbos triumfas Rygoje: pergalė „Raganų katile“ atvėrė kelią antrajam Baltijos čempiono titului

2025-09-09 11:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 11:16

Praėjusį savaitgalį Latvijoje, legendinėje Bikerniekų trasos dalyje „Raganų katilas“, finišavo priešpaskutinis, penktasis, Baltijos drifto čempionato etapas.

Benediktas Čirba dalyvauja drifto varžybose (nuotr. komandos archyvo)

Praėjusį savaitgalį Latvijoje, legendinėje Bikerniekų trasos dalyje „Raganų katilas“, finišavo priešpaskutinis, penktasis, Baltijos drifto čempionato etapas.

REKLAMA
0

Po atkaklių ir randais paženklintų kovų nugalėtojo taurę į viršų kėlė lietuvis Benediktas Čirba. Ši pergalė jam leido įsiveržti į pirmąją vietą bendroje čempionato įskaitoje ir atverti kelią antrajam Baltijos čempiono titului.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kelias iki finalo lietuviui nebuvo lengvas. Nors kvalifikacijoje jis užėmė šeštą vietą, poriniuose važiavimuose B. Čirba demonstravo čempionišką charakterį.

REKLAMA

TOP16 etape po pakartotinės kovos jis palaužė esto Siimo Oskaro Hallo pasipriešinimą, tačiau pats atsitrenkė į barjerus ir apgadino bolido kėbulą.

Vėliau jam teko susikauti ir su komandos draugu Gustu Valainiu, o pusfinalyje – įveikti Latvijos drifto žvaigždę Kristapą Blušą. Didžiajame finale B. Čirba susitiko su kitu latviu Jāniu Bērziņšu ir po bekompromisės kovos išplėšė pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Po šios pergalės B. Čirba tapo vienvaldžiu čempionato lyderiu ir prieš paskutinį etapą turi sukaupęs solidžią 116 taškų persvarą.

Tai jam suteikia puikias galimybes antrą kartą karjeroje tapti Baltijos drifto čempionu. Tačiau poilsiui laiko nėra – jau šį savaitgalį lenktynininkas startuos finaliniame „Drift Masters Grand Prix“ etape Lenkijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų