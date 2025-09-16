Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Barjerinį bėgimą palikusi Sydney McLaughlin-Levrone pasiekė 7-ą geriausią rezultatą istorijoje

2025-09-16 16:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 16:08

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Sydney McLaughlin-Levrone | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) antradienį tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

0

Fenomenalioji amerikietė Sydney McLaughlin-Levrone jau pusfinalyje 400 m nubėgo per 48.29 sek. Tai – geriausias sezono rezultatas pasaulyje ir naujas JAV rekordas.

S. McLaughlin-Levrone ilgą laiką buvo žinoma kaip 400 m barjerinio bėgimo specialistė. Šioje rungtyje amerikietė yra pasiekusi pasaulio rekordą (50.37), 2 kartus tapo olimpine čempione ir sykį – pasaulio čempione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią vasarą amerikietė nusprendė koncentruotis į 400 m bėgimą be barjerų ir jau tapo 7-a greičiausia bėgike per visą šios rungties istoriją. Pusfinalyje S. McLaughlin-Levrone, panašu, dar neparodė visko, ką gali, tad finale laukiama dar įspūdingesnio pasirodymo.

400 m bėgimo pasaulio rekordas net nuo 1985 m. priklauso tuometinės Rytų Vokietijos atstovei Maritai Koch (47.60).

Analogiškoje vyrų rungtyje Botsvanos atstovas Busangas Collenas Kebinatshipi į finalą pateko su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje – 43.61 sek. Toli nuo vietos finale liko šių metų pasaulio uždarų patalpų čempionas amerikietis Christopheris Bailey (45.05).

Įdomu tai, kad finale nematysime nė vieno Paryžiaus olimpiados prizininko. Olimpinis čempionas amerikietis Quincy Hallas nestartavo dėl pakinklinės sausgyslės traumos, vicečempionas britas Matthew Richardsonas-Smithas pusfinalį baigė 18-as (44.95), o olimpinis bronzos medalininkas Muzala Samukonga iš Zambijos liko 9-as (44.60). Visų spalvų olimpinius medalius turintis Kirani Jamesas iš Grenados užėmė 19-ą vietą (44.97).

