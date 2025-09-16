Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Top Ekspertų ložė“: Čeburinas rinktinėje, nerealizuoti baudiniai ir suspardyti velniai

2025-09-16 15:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 15:51

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas aptarė ne tik profesionalų savaitgalio futbolą, bet ir mėgėjišką Europos čempionatą, vykusį Druskininkuose.

„Top Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

0

Po pasikalbėjimo apie nerealizuotus baudinius ir neištesėtus pažadus, kalbėta apie naują Ange‘o erą, vienakryptį Mančesterio derbį,

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italiją pritrenkusias rungtynes, „Bayer“ naujo vairininko debiutą ir keistą raudoną kortelę „Real“ jaunuoliui.

Apie ką buvo prikalbėta?

00:00 Žurnalistų turnyras Druskininkuose – serbiški bajeriai, Ervino raudona ir pavedęs kolega..

15:35 Kur vyks LFF taurės finalas

20:03 Čeburinas – kandidatas treniruoti rinktinę

22:29 Ervinas lankėsi Rygoje

25:20 Sunkiai startavusi Ange‘o era ir Nuno atleidimas

33:49 Drama Londono derbyje ir kaip gintis nuo tolimų išmetimų

37:35 Pasigirkime, kokie nuostabūs esam fantasy lygoje

40:24 Mančesterio derbis. Ką buvo pasakęs Seras Alexas?

42:02 Bruno čia netinka

46:46 Nuostabus Haalandas

51:40 Košmariški „Man United“ skaičiai

53:15 Ko reikia „velniams“?

54:52 Necancellinkim kolegos

56:30 Ten Hago pabaiga ir fantastiška naujo specialisto pradžia

1:01:57 Neįtikėtinas „Derby d‘Italia“: brolių peštynės ir 19-mečio raketa

1:11:02 Maxas Alegris pasiautėjo

1:14:30 Nežaidė Gineitis – kodėl?

1:15:40 Istorinė „Atletico“ pergalė ir pasikeitusi Simone tradicija

1:17:05 Sveiki atvykę į Madrido „Real“ TV

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

