„Top Ekspertų ložė“: Čeburinas rinktinėje, nerealizuoti baudiniai ir suspardyti velniai

Po pasikalbėjimo apie nerealizuotus baudinius ir neištesėtus pažadus, kalbėta apie naują Ange‘o erą, vienakryptį Mančesterio derbį,
Italiją pritrenkusias rungtynes, „Bayer“ naujo vairininko debiutą ir keistą raudoną kortelę „Real“ jaunuoliui.
Apie ką buvo prikalbėta?
00:00 Žurnalistų turnyras Druskininkuose – serbiški bajeriai, Ervino raudona ir pavedęs kolega..
15:35 Kur vyks LFF taurės finalas
20:03 Čeburinas – kandidatas treniruoti rinktinę
22:29 Ervinas lankėsi Rygoje
25:20 Sunkiai startavusi Ange‘o era ir Nuno atleidimas
33:49 Drama Londono derbyje ir kaip gintis nuo tolimų išmetimų
37:35 Pasigirkime, kokie nuostabūs esam fantasy lygoje
40:24 Mančesterio derbis. Ką buvo pasakęs Seras Alexas?
42:02 Bruno čia netinka
46:46 Nuostabus Haalandas
51:40 Košmariški „Man United“ skaičiai
53:15 Ko reikia „velniams“?
54:52 Necancellinkim kolegos
56:30 Ten Hago pabaiga ir fantastiška naujo specialisto pradžia
1:01:57 Neįtikėtinas „Derby d‘Italia“: brolių peštynės ir 19-mečio raketa
1:11:02 Maxas Alegris pasiautėjo
1:14:30 Nežaidė Gineitis – kodėl?
1:15:40 Istorinė „Atletico“ pergalė ir pasikeitusi Simone tradicija
1:17:05 Sveiki atvykę į Madrido „Real“ TV
