Mbappe pelnė 50-ą įvartį „Real“ ekipoje bei atskleidė, ko reikaluja Xabi Alonso ir kaip keičiasi žaidimo stilius

JAV rinktinės krašto puolėjas Timothy Weahas išvedė svečius į priekį 22-ąją minutę „Santiago Bernabeu“ stadione, tačiau po septynių minučių K. Mbappe realizavo 11 metrų baudinį ir išlygino rezultatą 1:1.
Pakeitęs traumą patyrusį Trentą Alexanderį-Arnoldą vos po penkių minučių, Dani Carvajalis buvo išvarytas iš aikštės už smūgį galva vartininkui Geronimui Rulli, o vėliau K. Mbappe realizavo dar vieną 11 metrų baudinį ir taip pasiekė 50 įvarčių per 64 rungtynes „Real“ gretose.
„Jaučiuosi tikrai gerai. Nemanau apie tai, kad esu vienas iš komandos lyderių, aš galvoju apie save – Kylianą, aš galvoju apie komandą, – „Movistar“ sakė K. Mbappe. – Xabi nori, kad kamuolį atkovotume daug greičiau. Turime suprasti, ką darome ir tada esame pasiryžę tai įgyvendinti, nes norime laimėti.
Aš darau tai, ko prašo treneris. Jis nori aukšto spaudimo, kad kamuolį atkovotume kuo aukščiau ir tada galėtume kurti progas. Priprasime prie to ir tai padės komandai laimėti trofėjus. Noriu padėti komandai – ar tai būtų įvarčiai, spaudimas, ar rezultatyvūs perdavimai.“
K. Mbappe šiame sezone jau yra pelnęs šešis įvarčius – keturis „La Liga“ pirmenybėse ir du Čempionų lygoje.
„Jis daro neįtikėtiną įtaką, – sakė X. Alonso. – Komanda „Bernabeu“ stadione atrado Čempionų lygos dvasią. Dani pašalinimas buvo išvengiamas, todėl turėsime apie tai pasikalbėti.“
X. Alonso prieš Marselį pasirinko krašto puolėjus Rodrygo ir Franco Mastantuono, o Viniciusas Junioras liko ant suolo jau antrą kartą šiame sezone.
„Mums reikia Viniciaus, Rodrygo, Franco, Brahimo Diazo, – sakė X. Alonso. – Jei vyksta privačios kalbos, jos lieka rūbinėje. Visi gaus savo momentus. Niekas neturėtų jaustis įžeistas, jei nežaidžia vienų rungtynių, tvarkaraštis yra labai įtemptas.“
Pasak UEFA, F. Mastantuono tapo jauniausiu futbolininku, pradėjusiu rungtynes „Real“ gretose Čempionų lygoje. 18 metų ir 33 dienų sulaukęs argentinietis saugas pagerino pernai Brazilijos puolėjo Endricko rekordą – šis buvo 18 metų ir 73 dienų, kai pradėjo rungtynes „Real“ gretose prieš „Lille“.
Vartininkas Thibautas Courtois sakė, kad komandos žaidimo filosofija pasikeitė vadovaujant X. Alonsui, palyginti su pirmtaku Carlo Ancelotti.
„Problema atsiranda tada, kai nesiginame visi vienuolika, visa komanda, – „Movistar“ sakė T. Courtois. – Treneris dabar labai spaudžia krašto puolėjus, Kylianą, atakuojančius saugus, pavyzdžiui, Arda Gulerį. Jie turi greitai grįžti už kamuolio ir tai labai daug ką keičia, tai skirtumas. Turime ir toliau taip žaisti.“
„Real“ kitas Čempionų lygos mačas vyks rugsėjo 30 dieną išvykoje prieš Kairato „Almaty“ Kazachstane, o spalio 22-ą dieną jie namuose priims Turino „Juventus“.
