Aivaras Meškinis po triumfo Italijoje: „B divizioną mes jau išaugome“

Šis triumfas užtvirtino istorinį pasiekimą: mūsiškiai 2025 metais nepralaimėjo nė vienų iš šešerių žaistų oficialių rungtynių. Kartu komanda iškovojo kelialapį į kitų metų A divizioną, kuriame varžysis su stipriausiomis Europos rinktinėmis.
„Rezultatą lėmė metai sunkaus darbo. Įtraukėme metodinės medžiagos, čia žingsniukas, čia žingsniukas ir rezultatas atėjo. Mano prisijungimas prie rinktinės kardinaliai pakeitė požiūrį į šią futbolo atmainą ir tas davė vaisių. B divizioną jau išaugome“, – džiaugėsi rinktinės vyriausiasis treneris Aivaras Meškinis.
Kelias į titulą nebuvo lengvas. Grupės etape lietuviai 3:1 įveikė Belgiją, o vėliau 2:1 palaužė Azerbaidžaną.
„Rungtynės su Belgija visiškai nepavyko. Nors galutinis rezultatas geras, mūsų pasirodymą vertinčiau tik keturiais balais iš dešimties. Su Azerbaidžanu jau buvo kitaip. Mes puikiai pažįstame jų trenerį, labai gerai išanalizavome jų žaidimą ir ėjome į aikštę be įtampos. Pasitikėjau žaidėjais, pasitikėjau procesu ir tai davė rezultatą“, – sakė jis.
Turnyro pusfinalyje lietuviai po atkaklios kovos su Kazachstanu sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Tik baudinių serijos metu lietuvaičiai įrodė savo pranašumą 3:0.
„Žaidėjams to nesakiau, bet galvojau, kad su kazachais turėsime lengviausias rungtynes. Deja, realybė pasirodė kiek kitokia. Apskritai, mums Kazachstanas istoriškai yra labai neparanki komanda.
Mes kūrėme superines progas, tačiau niekaip negalėjome įmušti. Aišku, kažkiek pavojingų epizodų sukūrė ir kazachai, tačiau tikrai ne tiek ir ne tokių kaip mes“, – pusfinalio rungtynes prisiminė A. Meškinis.
Iškovotas kelialapis į finalą užtikrino Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinei kelialapį į A divizioną. Nepaisant to, lietuviai neslėpė ambicijų ir lemiamose rungtynėse.
„Žaidėjams pasakiau, kad jei mums užtenka kelialapio – vadinasi, užtenka. Bet mano tikslas buvo tik vienas – pirma vieta. Juolab, kad šiemet mums tai paskutinis šokis. Pasakiau: kaip norit, taip šokit. Sušokome visai gražiai“, – šyptelėjo A. Meškinis.
Finalas su Rumunija tapo emocingu sezono akcentu. Lietuviai po dviejų kėlinių jautė spaudimą, tačiau neleido varžovams perimti iniciatyvos.
„Įtampos buvo daug. Žaidėjai buvo išsekę – rankas dar galėjo pakelti į viršų, bet šypsotis jau nebeužteko jėgų. Po paskutinio švilpuko įtampa nukrito, tačiau šypsenos išspausti nesugebėjau“, – prisiminė treneris.
Puikią pergalę lietuviai iškovojo, nepaisant sudėties problemų. Paskutinę savaitę prieš turnyrą A. Meškiniui skubiai reikėjo įlieti du naujus žaidėjus, nes brandžiausi rinktinės vedliai Pavelas Smolkovas (dėl asmeninių priežasčių) ir Aleksandras Lebedevas (dėl traumos) vykti į Italiją nebegalėjo.
„Sunku, bet taip gimsta nauji žaidėjai. Povilas Katinas finale gavo savo minutes ir taip jas išnaudojo, kad pats sau kėliau klausimą, kodėl anksčiau juo taip nepasitikėjau“, – sakė A. Meškinis.
Kitais metais Lietuvos rinktinė stos į kovą A divizione, kur teks rungtis prieš elitines Europos komandas. Pasak trenerio, tai bus naujas iššūkis, bet šios komandos jau dabar mažesni tikslai nebepatenkina.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!