Lietuvos tekvondo sportininkams sėkmė lydėjo Latvijoje, Vokietijoje – tik viena pergalė

Vienintelę pergalę tarp mūsiškių pasiekė Klaudija Tvaronavičiūtė. Ji moterų svorio kategorijos iki 67 kg starte 2-0 įveikė čilietę Claudią Gallardo. Vėliau aštuntfinalyje lietuvė 0-2 nusileido vokietei Vanessai Koerndl.
Tadas Laucevičius (vyrai, iki 68 kg), Gabijus Balčiūnas (vyrai, iki 87 kg), Gerda Meištininkaitė (moterys, iki 57 kg) ir Koralė Užkuraitytė (jaunės, per 59 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas.
„RM Tekvondo akademijos“ auklėtiniai taip pat kovėsi turnyre Jelgavoje (Latvija). Ten tarp jaunimo bronzą laimėjo Samanta Ramanauskaitė, tarp vaikų auksą nuskynė Orestas Venckus, o bronzą – Kornelija Mikalauskaitė.
Taip pat jaunimo varžybose triumfavo Radviliškio kovotoja Ieva Jurpalytė, vaikų kategorijoje Radviliškio sportininkai pelnė visą šūsnį medalių.
