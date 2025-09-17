Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo sportininkams sėkmė lydėjo Latvijoje, Vokietijoje – tik viena pergalė

2025-09-17 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 11:02

Vokietijoje vykusiame „German Open“ tekvondo turnyre kovėsi 5 Lietuvos atstovai.

„RM Tekvondo akademijos" nuotr.

Vokietijoje vykusiame „German Open“ tekvondo turnyre kovėsi 5 Lietuvos atstovai.

0

Vienintelę pergalę tarp mūsiškių pasiekė Klaudija Tvaronavičiūtė. Ji moterų svorio kategorijos iki 67 kg starte 2-0 įveikė čilietę Claudią Gallardo. Vėliau aštuntfinalyje lietuvė 0-2 nusileido vokietei Vanessai Koerndl.

Tadas Laucevičius (vyrai, iki 68 kg), Gabijus Balčiūnas (vyrai, iki 87 kg), Gerda Meištininkaitė (moterys, iki 57 kg) ir Koralė Užkuraitytė (jaunės, per 59 kg) pralaimėjo pirmąsias kovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„RM Tekvondo akademijos“ auklėtiniai taip pat kovėsi turnyre Jelgavoje (Latvija). Ten tarp jaunimo bronzą laimėjo Samanta Ramanauskaitė, tarp vaikų auksą nuskynė Orestas Venckus, o bronzą – Kornelija Mikalauskaitė.

Taip pat jaunimo varžybose triumfavo Radviliškio kovotoja Ieva Jurpalytė, vaikų kategorijoje Radviliškio sportininkai pelnė visą šūsnį medalių.

