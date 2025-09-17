Paaiškėjo, kiek laiko žaisti negalės Alexanderis-Arnoldas

26-erių metų futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos penkias minutes, kurį pakeitė kiek vėliau raudoną kortelę užsidirbęs Dani Carvajalis.
T. Alexanderis-Arnoldas negalės rungtyniauti nuo šešių iki aštuonių savaičių. Tai reiškia, jog anglas praleis derbį su Madrido „Atletico“ ir greičiausiai nebus pasiruošęs žaisti „El Clasico“ mūšyje su „Barcelona“.
Pasak šaltinių, anglo atsigavimo laikas gali sumažėti dėl geros fizinės būklės, tačiau klubas nenori rizikuoti.
