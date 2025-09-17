Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Paaiškėjo, kiek laiko žaisti negalės Alexanderis-Arnoldas

2025-09-17 17:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 17:47

Antradienį įvykusiose UEFA Čempionų lygos rungtynėse su „Marseille“ pakinklinės sausgyslės traumą patyręs Trentas Alexanderis-Arnoldas negalės rungtyniauti maždaug du mėnesius, praneša ESPN.

Trentas Alexanderis-Arnoldas | Scanpix nuotr.

Antradienį įvykusiose UEFA Čempionų lygos rungtynėse su „Marseille“ pakinklinės sausgyslės traumą patyręs Trentas Alexanderis-Arnoldas negalės rungtyniauti maždaug du mėnesius, praneša ESPN.

REKLAMA
0

26-erių metų futbolininkas buvo priverstas palikti aikštę sužaidus vos penkias minutes, kurį pakeitė kiek vėliau raudoną kortelę užsidirbęs Dani Carvajalis.

T. Alexanderis-Arnoldas negalės rungtyniauti nuo šešių iki aštuonių savaičių. Tai reiškia, jog anglas praleis derbį su Madrido „Atletico“ ir greičiausiai nebus pasiruošęs žaisti „El Clasico“ mūšyje su „Barcelona“.

Pasak šaltinių, anglo atsigavimo laikas gali sumažėti dėl geros fizinės būklės, tačiau klubas nenori rizikuoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų