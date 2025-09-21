Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Inter“ nutraukė nesėkmių seriją ir iškovojo pergalę „Serie A“ rungtynėse

2025-09-21 23:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 23:43

Italijos „Serie A“ pirmenybėse nesėkmingą seriją nutraukė Milano „Inter“.

Carlosas Augusto | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A" pirmenybėse nesėkmingą seriją nutraukė Milano „Inter".

0

Sekmadienį dukart iš eilės suklupusiai „Inter“ komandai pavyko atsitiesti 2:1 įveikiant „Sassuolo“.

„Inter“ į priekį įsiveržė po pavyzdingos kontratakos. Po sėkmingos kombinacijos kamuolys baudos aikštelėje pasiekė laisvą Federico Dimarco, o šis tiksliai pataikė į artimąjį vartų kampą.

Rungtynių pabaigoje komandos apsikeitė įvarčiais. Į Carloso Augusto įvartį atsakė Walidas Cheddira, kuris atstatė oponentų pranašumą iki vieno įvarčio.

Po pergalės „Inter“ su 6 taškais „Serie A“ lentelėje žengia 10-oje pozicijoje.

