„Liverpool“ miesto derbyje nugalėjo „Everton“ ir išlieka nepraradę taškų „Premier“ lygoje

„Premier“ lygos nugalėtojai šeštadienį triumfavo miesto derbyje. Dvikovą prieš „Everton“ jie namuose laimėjo 2:1.
Į priekį „Liverpool“ įsiveržė 10-ąją minutę. Kol jų oponentai laukė pražangos, šeimininkai surengė ataką, kurios metu kamuolį baudos aikštelėje gavo Ryanas Gravenberchas, kuris technišku smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus.
Sužaidus pusvalandį savo meistriškumą demonstravo Hugo Ekitike. „Liverpool“ prancūzas baudos aikštelėje nieko nelaukdamas atliko žemą smūgį, su kuriuo susitvarkyti oponentų vartininkui nepavyko.
Po pertraukos vyravo lygus žaidimas, o „Everton“ sugebėjo sumažinti oponentų pranašumą iki minimalaus. Galingas Ilimano Ndiaye šūvis nepaliko jokių šansų Alissonui.
Visgi, per likusį laiką situacija nebepasikeitė ir „Liverpool“ džiaugėsi penktąja pergale. Jie išlieka vienintele taškų lygoje nepraradusia komanda.
