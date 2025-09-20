Dešimtkovės čempionas pasitraukė dėl traumos, Estijai liko paskutinė viltis

Fanai taip ir nesulaukė Tokijo olimpinio čempiono kanadiečio Damiano Warnerio pasirodymo. 35-erių veteranas pasitraukė dėl Achilo sausgyslės traumos.
„Apšilimo metu skausmas buvo per didelis, kad galėčiau startuoti varžybose. Esu sugniuždytas, bet turiu trauktis iš čempionato. Apmaudu, kad viskas taip susiklostė, nes prieš kelionę į Tokiją jaučiausi puikiai ir tikėjausi kovoti dėl aukštų vietų“, - sakė kanadietis.
Ne vieno dešimtkovininko viltys Tokijuje dužo šuolio į aukštį rungtyje. 2022 m. Europos dešimtkovės vicečempionas šveicaras Simonas Ehammeris neįveikė pradinio – 1,93 m – aukščio.
Šių metų pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionas vokietis Tillis Steinforthas varžybas tęsti atsisakė dėl traumos.
Dėl kelio traumos tęsti varžybas atsisakė ir 2022 m. Europos čempionato bronzos medalininkas estas Janekas Oiglane. Jis pabrėžė, kad skausmas buvo toks didelis, jog tai jau buvo nebe sportas, o kančia. Kitas estas – Karelas Tilga – neįveikė pradinio 1,90 m aukščio ir taip pat prarado visas viltis.
Po 4 rungčių čempionatas baigėsi titulą gynusiam kanadiečiui Pierce‘ui LePage‘ui. Jis pasitraukė dėl nugaros skausmų.
Į Tokiją net neatvyko Paryžiaus olimpinis čempionas norvegas Markusas Roothas. Jis prieš mėnesį šuolių su kartimi treniruotėje nesėkmingai nusileido, susižeidė kelį bei alkūnę ir gulėsi ant operacinio stalo.
Įpusėjus dešimtkovei lyderiauja amerikietis Kyle‘as Garlandas (4707 taškai). Antras rikiuojasi norvegas Sanderis Skottheimas (4543), trečias – Puerto Riko atstovas Aydenas Owensas-Delerme (4487). Paskutinė likusi estų viltis – Johannesas Ermas – užima 5-ą vietą (4378).
Likusios 5 dešimtkovės rungtys vyks sekmadienį.
