Maria Perez – pirmoji istorijoje, laimėjusi sportinio ėjimo „dublį“ dviejuose pasaulio čempionatuose iš eilės

Moterų 20 km sportiniame ėjime triumfavo ispanė Maria Perez (1:25:54 val.), kuri prieš tai Tokijuje laimėjo ir 35 km rungtį. M. Perez abi šias rungtis laimėjo ir 2023 m. pasaulio čempionate Budapešte (Vengrija). Ispanė tapo pirmąja moterimi istorijoje, ėjimo „dublį“ iškovojusia dviejuose pasaulio čempionatuose iš eilės.
Sidabrą pelnė meksikietė Alegna Gonzalez (1:26:06), pagerinusi žemyno rekordą. Bronza atiteko Japonijos rekordą pasiekusiai Nanako Fujii (1:26:18).
Distancijos nebaigė Tokijo olimpinė čempionė ir 35 km ėjimo pasaulio vicečempionė italė Antonella Palmisano. Ji kiek daugiau nei pusę distancijos įveikė lyderių grupėje, bet vėliau pajautė, kad nebegali palaikyti tempo ir nusprendė pasitraukti.
„Žinojau, kad varžovės nuo pat starto pasiūlys aukštą tempą. Iš pradžių jaučiausi gerai, bet vėliau ėmiau jausti nuovargį. Turiu pripažinti, kad nespėjau tinkamai atsistatyti po 35 km rungties.
Ties finišu labai norėjau pasveikinti Marią. Ji gera mano draugė ir nusipelnė šios pergalės. Ėjimo rungtis daugeliui nėra gerai žinoma ir suprantama, bet aš sakyčiau, kad Maria lengvojoje atletikoje yra trečia geriausia sportininkė istorijoje po Bolto ir Duplančio“, – sakė A. Palmisano.
Tarp vyrų triumfavo brazilas Caio Bonfimas (1:18:35). Jis prieš tai jau turėjo 3 pasaulio čempionatų medalius, bet auksą iškovojo pirmą sykį. Antras finišavo kinas Zhaozhao Wangas (1:18:43), trečias – Paulas McGrathas (1:18:45) iš Ispanijos.
