TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė Heraklione pranoko gerokai aukščiau reitinguotą varžovę ir pateko į finalą

2025-09-20 14:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 14:48

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-810) per 2 valandas 20 minučių 6:3, 7:5 nugalėjo pirmą pagal skirstymą 16-metę vokietę Mariellą Thamm (WTA-533, ITF jaunių-27).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvė turėjo net 13 „break pointų“ ir realizavo 2 iš jų. M. Thamm turėjo 3 tokias progas, bet visas jas iššvaistė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Break pointų“ fiesta tęsėsi ir antrajame sete. I. Dapkutė buvo atsilikusi 3:5, bet itin atkakliame dešimtajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir išlygino rezultatą. Vienuoliktajame geime vokietė susikūrė 3 „break pointus“, tačiau lietuvė spaudimą atlaikė, o dvyliktajame geime I. Dapkutė antru bandymu realizavo „match pointą“ varžovės padavimų metu.

I. Dapkutė jau pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Finale lietuvė sieks pirmą kartą karjeroje laimėti ITF serijos moterų vienetų turnyrą, o jos varžovė paaiškės kiek vėliau.

Taip pat šeštadienį I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti sieks antrą savaitę iš eilės tapti dvejetų čempionėmis. Finale jos bandys įveikti pirmą pagal skirstymą turnyro porą iš Vokietijos – Laurą Boehner ir Angeliną Wirges.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

