Iveta Dapkutė užtikrintai pateko į pusfinalį po pergalės prieš švedę

I. Dapkutė mačą pradėjo spurtu 3:0. F. Norin ketvirtajame geime laimėjo lietuvės padavimų seriją (3:1), o I. Dapkutė į tai atsakė dar vienu spurtu 3:0 ir baigė setą. Antrojo seto pradžioje I. Dapkutei teko vytis varžovę (0:2, 1:3). Šeštajame geime lietuvė deficitą panaikino, o aštuntajame „sausai“ laimėjo švedės padavimų seriją. I. Dapkutė mačą užbaigė spurtu 5:0 ir žengė į pusfinalį.
Lietuvė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. I. Dapkutės varžovė pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Taip pat penktadienį dvejetų pusfinalyje I. Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti bandys nugalėti australę Amy Stevens ir amerikietę Michellę Kelly Tikhonko.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
