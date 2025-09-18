Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Didžiosios Britanijos tenisininkės net ir be Raducanu pranoko Japoniją bei žengė į pusfinalį

2025-09-18 18:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 18:54

Šendžene (Kinija) tęsiasi Billie Jean King taurės finalų savaitė. Ketvirtadienį paskutiniame ketvirtfinalyje Didžioji Britanija 2-0 įveikė Japoniją. Abi šios rinktinės vertėsi be ryškiausių savo žvaigždžių: britėms nepadėjo Emma Raducanu, o japonėms – Naomi Osaka.

Katie Boulter | Scanpix nuotr.

0

Pirmajame vienetų mače Sonay Kartal (WTA-82) per 1 valandą 35 minutes 6:3, 7:6 (7:4) įveikė Eną Shibaharą (WTA-164).

Britė mačo pradžioje triuškino varžovę (4:0), bet penktajame geime nerealizavo „break pointo“, o šeštajame pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). S. Kartal vėliau persigrupavo ir devintajame geime varžovės padavimų metu realizavo „set pointą“.

Antrajame sete „break pointus“ švaistė abi žaidėjos, tad prireikė pratęsimo. S. Kartal buvo atsilikusi 1:3, bet tada pelnė 5 taškus be atsako ir susikūrė 3 „match pointus“ (6:3). E. Shibahara vieną kartą išsigelbėjo, tačiau antrą sykį pralaimėjo tašką po savo padavimo.

Kitas vienetų mačas baigėsi be didesnės intrigos – Katie Boulter (WTA-55) per 69 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino Moyuką Uchijimą (WTA-92). Japonė pirmajame sete žaidė beviltiškai, o antrajame turėjo galimybių panaikinti deficitą, tačiau nerealizavo abiejų „break pointų“.

Dvejetų mačas liko nesužaistas, nes nugalėtojos jau buvo aiškios.

Penktadienį pirmajame pusfinalyje titulą ginanti Italija egzaminuos Ukrainą, o šeštadienį antrajame pusfinalyje Didžioji Britanija susitiks su JAV.

