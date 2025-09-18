Didžiosios Britanijos tenisininkės net ir be Raducanu pranoko Japoniją bei žengė į pusfinalį

Pirmajame vienetų mače Sonay Kartal (WTA-82) per 1 valandą 35 minutes 6:3, 7:6 (7:4) įveikė Eną Shibaharą (WTA-164).
Britė mačo pradžioje triuškino varžovę (4:0), bet penktajame geime nerealizavo „break pointo“, o šeštajame pralaimėjo savo padavimų seriją (4:3). S. Kartal vėliau persigrupavo ir devintajame geime varžovės padavimų metu realizavo „set pointą“.
Antrajame sete „break pointus“ švaistė abi žaidėjos, tad prireikė pratęsimo. S. Kartal buvo atsilikusi 1:3, bet tada pelnė 5 taškus be atsako ir susikūrė 3 „match pointus“ (6:3). E. Shibahara vieną kartą išsigelbėjo, tačiau antrą sykį pralaimėjo tašką po savo padavimo.
Kitas vienetų mačas baigėsi be didesnės intrigos – Katie Boulter (WTA-55) per 69 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino Moyuką Uchijimą (WTA-92). Japonė pirmajame sete žaidė beviltiškai, o antrajame turėjo galimybių panaikinti deficitą, tačiau nerealizavo abiejų „break pointų“.
Dvejetų mačas liko nesužaistas, nes nugalėtojos jau buvo aiškios.
Penktadienį pirmajame pusfinalyje titulą ginanti Italija egzaminuos Ukrainą, o šeštadienį antrajame pusfinalyje Didžioji Britanija susitiks su JAV.
