Dapkutė ir Argyrokastriti užtikrintai žengė į pusfinalį Heraklione

Pirmajame sete lietuvė su porininke varžovėms įteikė „riestainį“, o antrajame laimėtų geimų seriją pratęsė iki dešimties (6:0, 4:0). Vėliau I. Dapkutė ir M. Argyrokastriti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jų neišmušė iš vėžių ir dar dviem pergalingais geimais jos užbaigė mačą.
Praėjusią savaitę lietuvė su graike tapo analogiško rango turnyro Heraklione dvejetų čempionėmis.
I. Dapkutė ir M. Argyrokastriti jau užsitikrino 294 JAV dolerius bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje lietuvė su graike bandys nugalėti australę Amy Stevens ir amerikietę Michellę Kelly Tikhonko.
Vienetų varžybose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-810) kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su švede Fanny Norin (WTA-1280).
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
