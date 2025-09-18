Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Argyrokastriti užtikrintai žengė į pusfinalį Heraklione

2025-09-18 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-18 18:33

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 50 minučių 6:0, 6:1 šventė triuškinančią pergalę prieš Justinę Bryson ir amerikietę Mariką Jones.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 50 minučių 6:0, 6:1 šventė triuškinančią pergalę prieš Justinę Bryson ir amerikietę Mariką Jones.

REKLAMA
0

Pirmajame sete lietuvė su porininke varžovėms įteikė „riestainį“, o antrajame laimėtų geimų seriją pratęsė iki dešimties (6:0, 4:0). Vėliau I. Dapkutė ir M. Argyrokastriti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jų neišmušė iš vėžių ir dar dviem pergalingais geimais jos užbaigė mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę lietuvė su graike tapo analogiško rango turnyro Heraklione dvejetų čempionėmis.

REKLAMA
REKLAMA

I. Dapkutė ir M. Argyrokastriti jau užsitikrino 294 JAV dolerius bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje lietuvė su graike bandys nugalėti australę Amy Stevens ir amerikietę Michellę Kelly Tikhonko.

Vienetų varžybose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-810) kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su švede Fanny Norin (WTA-1280).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų